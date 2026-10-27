Polak zatrzymany po krwawym ataku w centrum Düsseldorfu. Znaleziono nóż

Krwawy atak na ulicy

Do zdarzenia doszło w piątek 23 października po południu na Charlottenstraße w centrum Düsseldorfu. Jak poinformowała policja, świadkowie zauważyli bójkę pomiędzy trzema mężczyznami. W trakcie zajścia 28-letni Afgańczyk został kilkukrotnie ugodzony nożem i z ciężkimi obrażeniami pozostał na jezdni. Sprawcy uciekli w kierunku pobliskiej Oststraße.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł pilną operację ratującą życie. Według najnowszych informacji jego stan uległ poprawie i nie znajduje się już w bezpośrednim zagrożeniu życia.

Wśród zatrzymanych 21-letni Polak

Policja natychmiast rozpoczęła obławę na sprawców. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w ataku: 18-letniego obywatela Niemiec oraz 21-letniego obywatela Polski. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli nóż, który może mieć związek ze sprawą.

Śledczy uznali zgromadzony materiał za na tyle poważny, że wobec obu mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt. Prokuratura i policja prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa.

Policja: jeden z podejrzanych to "intensywny przestępca"

Niemieckie media, powołując się na komunikat policji, informują, że 18-letni podejrzany był już wcześniej dobrze znany organom ścigania. Funkcjonariusze określili go jako „intensywnego przestępcę”, wielokrotnie notowanego za wcześniejsze czyny. Również jego domniemany wspólnik, 21-letni Polak, miał w przeszłości wielokrotnie trafiać do policyjnych kartotek.

Motyw ataku pozostaje zagadką

Na razie śledczy nie ujawnili, co było przyczyną konfliktu między mężczyznami. Nie wiadomo również, czy uczestnicy zajścia znali się wcześniej. Niemiecka policja koncentruje się obecnie na odtworzeniu dokładnego przebiegu zdarzenia oraz ustaleniu roli każdego z podejrzanych.

Według informacji opublikowanych przez portal t-online oraz lokalne media, kluczowe znaczenie dla szybkiego zatrzymania podejrzanych miały zeznania świadków oraz błyskawicznie przeprowadzona policyjna obława.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie