Rząd planuje nowe zakazy! Koniec z hodowlą świń?

Dania zakazuje budowy nowych ferm świń! Rząd podjął radykalną decyzję. Hodowcy protestują

Duński rząd zdecydował o wprowadzeniu rocznego zakazu budowy nowych gospodarstw zajmujących się hodowlą świń. Nie będzie również można powiększać już działających ferm. Ograniczenia mają obowiązywać do czasu przyjęcia nowych, jeszcze bardziej rygorystycznych przepisów. Minister przyrody i dobrostanu zwierząt Christian Rabjerg Madsen wyjaśnił, że celem rządu jest „stworzenie bardziej zrównoważonego sektora”.

Dania wprowadza zakaz nowych ferm świń. Są wyjątki

Nowe przepisy nie oznaczają całkowitego wstrzymania hodowli. Rolnicy nadal mogą remontować istniejące budynki. Zakaz nie obejmuje również gospodarstw ekologicznych oraz tych, w których zwierzęta mają dostęp do wybiegu.

Decyzja jest związana z debatą o wpływie wielkich ferm na środowisko i życie mieszkańców. Podczas marcowych wyborów parlamentarnych temat hodowli świń był jednym z ważniejszych punktów kampanii.

Po wyborach rząd zlikwidował ministerstwo rolnictwa, a jego miejsce zajął resort przyrody i dobrostanu zwierząt.

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Decyzja władz spotkała się ze sprzeciwem organizacji Landbrug & Foedevarer, zrzeszającej duńskich rolników i producentów żywności. Jej przedstawiciele uważają zakaz za nielegalny. Hodowcy nie wykluczają podjęcia działań prawnych przeciwko rządowi. Dania, licząca nieco ponad 6 milionów mieszkańców, jest jednym z europejskich liderów produkcji trzody chlewnej. W kwietniu hodowano tam około 12 milionów świń, o 3,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Decyzja Danii ważna także dla Polski

Dania jest największym dostawcą prosiąt do polskich gospodarstw. Według podanych danych blisko 97 proc. importowanych zwierząt pochodzi właśnie z tego kraju.

W Polsce hoduje się obecnie ponad 9,1 miliona świń, czyli mniej niż w znacznie mniejszej Danii.

Na razie nie wiadomo, jak nowe ograniczenia wpłyną na eksport duńskich prosiąt i ich ceny. Zakaz dotyczy bowiem nowych inwestycji, a nie działalności już istniejących gospodarstw.

Sonda Czy umowa UE z Mercosur zaszkodzi polskim rolnikom? Tak, to katastrofa dla polskiego rolnictwa. Nie, wolny handel przyniesie więcej korzyści niż strat. Nie wiem, ale obawy rolników są uzasadnione. Nie interesuje mnie to, wpływ będzie niewielki. To kolejny przykład ignorowania interesów Polski przez UE.

Voldsom stigning i eksport af slagtegrise: »Vi taler om store, tunge dyr, der i timevis udsættes for en voldsom belastning« https://t.co/QX3c2Bwi11 https://t.co/XyI0bKBMLO— Politiken (@politiken) October 26, 2026