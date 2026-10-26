Motocyklista pędził jak szalony, uderzył w tył auta! Wideo mrozi krew w żyłach

Koszmarny wypadek motocyklisty. Z ogromną prędkością wbił się w samochód. Nie żyje 18-latek

Do tej tragedii doszło około godziny 22 na skrzyżowaniu ulic Obronnej i 26 Bakijskich Komisarzy w Ługańsku - to miasto będące teraz pod kontrolą Rosji, wcześniej wschodnia Ukraina. Samochody czekały przed sygnalizacją świetlną, gdy nagle nadjechali dwaj motocykliści poruszający się z dużą prędkością.

Na nagraniu z monitoringu, które pojawiło się w sieci widać, jak jeden z motocyklistów przejeżdża obok stojących samochodów. Drugi z ogromną siłą uderza w tył osobowego auta. Huk jest potężny.

Motocyklista zginął na miejscu. Samochód został zmiażdżony

Uderzenie było tak silne, że motocykl rozpadł się na części, a tył samochodu został doszczętnie zniszczony. Łada została również pchnięta na pojazd stojący przed nią. Na nagraniu widać fragmenty rozbitego motocykla przelatujące przez skrzyżowanie.

Kierowca jednośladu nie miał szans na przeżycie. Zginął na miejscu. Według informacji przekazanych przez miejscowe służby miał 18 lat i prowadził motocykl Yamaha YZF-R6. Przyczyną tragedii miała być nadmierna prędkość.

20-latka uwięziona we wraku. Dwie osoby w szpitalu

W rozbitym samochodzie znajdowało się kilka osób. Kierowca zdołał wydostać się z pojazdu o własnych siłach i nie wymagał pomocy medycznej. Znacznie gorzej wyglądała sytuacja pasażerów.

W zmiażdżonym aucie została uwięziona 20-letnia kobieta. Ratownicy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby ją uwolnić. Poszkodowana i drugi pasażer samochodu zostali przewiezieni do szpitala.

Sonda Umiesz jeździć motocyklem? Tak Nie Tylko po podwórku

On March 22, 2026, at approximately 22:00, a fatal motorcycle accident occurred in Lugansk (Luhansk), Ukraine. (Currently Occupied by Russia) A motorcycle collided at high speed with a car at a traffic light. The motorcyclist died instantly at the scene from the impact. Inside the car, a 20-year-old female passenger was trapped and injured; two people in the vehicle required hospitalization. #police #cops #crime #policia #polizei #polizia #accident #crash #collision #bike #motorcycle— Police Incidents (@PoliceIncident) March 24, 2026