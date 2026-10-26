Śmierć 14-latka po kłótni w sieci! Rówieśnik zabił go nożem

Tragedia na wyspie Man. 14-letni Christopher McBurnie zginął po kłótni na Snapchacie

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 29 maja 2025 roku w mieście Ramsey na wyspie Man. Wszystko zaczęło się od internetowego sporu pomiędzy Christopherem McBurnie a innym nastolatkiem. Młodzi ludzie obrzucali się wyzwiskami i pogróżkami w aplikacji Snapchat, aż ostatecznie zdecydowali się przenieść swój konflikt do świata rzeczywistego i rozstrzygnąć go w bezpośrednim starciu.

Z ustaleń przytaczanych przez BBC wynika, że sprawca aż jedenaście razy zapowiadał zabicie Christophera. Prowokował go do przyjazdu pod jego miejsce zamieszkania, mimo że wcześniej chłopcy utrzymywali kontakt wyłącznie przez sieć.

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Feralnego dnia Christopher w towarzystwie kolegów wyruszył autobusem z miejscowości Castletown do Ramsey. Po dotarciu do celu ich grupa powiększyła się o kolejnych nastolatków i wszyscy razem poszli pod dom internetowego awanturnika.

Ten wyszedł przed budynek, mając schowany w kieszeni nóż kuchenny. Podczas spotkania Christopher zadał mu dwa ciosy pięścią w okolice głowy. W odpowiedzi jego przeciwnik sięgnął po nóż i trzykrotnie dźgnął rówieśnika.

Mimo podjętej akcji ratunkowej życia rannego 14-latka nie udało się uratować i chłopiec zmarł na miejscu zdarzenia. Po ataku sprawca uciekł się do domu, gdzie umył narzędzie zbrodni, po czym ukrył je w szafie, a swój telefon schował pod łóżkiem.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence. A youth has been arrested on suspicion of murder after 14-year-old Christopher McBurnie was found collapsed on the Isle of Man. Emergency services responded shortly after 3:30 p.m. on Thursday, May 29, in the area of Close Drean in Ramsey. Despite efforts from the public, officers, fire & rescue, & paramedics, Christopher was pronounced dead at the scene. Isle of Man Chief Constable Russ Foster has launched a murder inquiry, & the juvenile suspect remains in custody for questioning. The victim's relatives are being supported by specialist officers. A JustGiving page has been set up to raise funds for Christopher's funeral, describing him as "beautiful" & stating he "brought so much joy and love to his whole family." 🙏Please share to spread awareness DISCLAIMER: The information shared is based on initial reports, may not be fully verified, & is presented as alleged. Details are subject to change as investigations proceed 🔔Follow for more recent True Crime Updates 👁️Source: Daily Mail / ITV News / BBC News— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) June 1, 2025

Zabójstwo na wyspie Man. Sąd uznał nastolatka za winnego morderstwa rówieśnika

Podczas procesu oskarżony utrzymywał, że działał w obronie koniecznej. Tłumaczył przed sądem, że widok grupy młodzieży pod domem wywołał u niego strach, a kuchenny nóż wziął ze sobą jedynie w celu odstraszenia tych osób.

Oskarżyciele przedstawili jednak zupełnie inną ocenę sytuacji, wskazując, że nastolatek z premedytacją dążył do konfrontacji, a sam atak przeprowadził w sposób w pełni świadomy i wyjątkowo brutalny.

W piątek, 23 października, ława przysięgłych wydała werdykt uznający oskarżonego za winnego dokonania morderstwa. Ze względu na to, że sprawca ma obecnie 16 lat, jego dane pozostają utajnione. Ogłoszenie wyroku określającego wymiar kary zaplanowano na 12 stycznia 2027 roku.