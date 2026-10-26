Studenci pogonili byłego prezydenta. "Tak pachnie zwycięstwo!"

Serbowie zadecydowali: po 14 latach zakończyły się rządy partii Aleksandra Vuczicia, co wywołało euforię w Belgradzie.

W przedterminowych wyborach parlamentarnych "Lista Studencka" zaskakująco zdobyła ponad 52% głosów, pokonując dotychczasową władzę.

Dowiedz się, jak mieszkańcy świętowali historyczne zwycięstwo i co to oznacza dla przyszłości Serbii po latach kontrowersyjnych rządów.

Belgrad oszalał z radości! W niedzielę, 25 października, Serbowie zdecydowali, że kończą się 14-letnie rządy partii Aleksandra Vuczicia. Podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych, wspierana przez studentów "Lista Studencka" uzyskała 52,54 proc. głosów, wygrywając wybory. Z kolei lista "Zjednoczona Serbia", skupiona wokół Serbskiej Partii Postępowej i byłego prezydenta Vuczicia, uzyskała 39,29 proc. głosów.

Belgrad - po wyborach ludzie tańczyli na ulicach

Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice miasta. "Grupa zwolenników opozycji weszła do ogrodzonego od miesięcy parku, gdzie swój obóz wznieśli zwolennicy władzy. Świętujący usunęli barierki, zniszczyli namioty i zerwali plakaty byłego prezydenta. Nieznani sprawcy podpalili drewnianą część zniszczonej instalacji. Mieszkańcy Belgradu witają się nawzajem trzema uniesionymi palcami, symbolizującymi numer "Listy Studenckiej" na karcie wyborczej. Zgromadzeni łączą się z członkami rodziny przez wideorozmowę, relacjonując wydarzenia z centrum stolicy. Ludzie tańczą i śpiewają utwory, towarzyszące niemal dwuletnim protestom" - relacjonował korespondent PAP, Jakub Bawołek.

"Żegnaj panie Vuczic"

Serbski tygodnik „NIN” stwierdził w poniedziałek, że wyborcze zwycięstwo studentów zaskoczyło ich samych. "Udało im się bowiem oczyścić scenę polityczną, wyeliminować opozycję i pokonać rząd" - czytamy. "A więc żegnaj panie Vuczic. Korupcja, przestępczość, upadłe instytucje, wyprzedany kraj, szantażowani obywatele, państwo przejęte przez prywatne interesy. Oto dziedzictwo rządów Aleksandara Vuczicia i jego Serbskiej Partii Postępowej" - komentowała z kolei "Nova". "Lista Studencka" ostatecznie zdobyła 140 mandatów, natomiast "Zjednoczona Serbia" uzyskała 103 mandaty 250-osobowym parlamencie.