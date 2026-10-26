W poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Wadowicach rozpoczął się proces nauczycielki oskarżonej o wykorzystywanie seksualne małoletniego ucznia w latach 2021-2023.

Kobieta nie przyznaje się do winy, a śledczy postawili jej dwa zarzuty: wykorzystywanie ucznia poniżej 15. roku życia oraz nadużycie zaufania po osiągnięciu przez niego tego wieku.

Sąd zdecydował o utajnieniu rozprawy, a wobec nauczycielki zastosowano środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe, dozór policji i zawieszenie w wykonywaniu zawodu.

Nauczycielka z Wadowic na ławie oskarżonych. Jakie zarzuty usłyszała?

Śledczy nie mają wątpliwości, że w murach szkoły oraz poza nią dochodziło do sytuacji, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Oskarżyciele zarzucają kobiecie popełnienie dwóch poważnych przestępstw obyczajowych, których ofiarą padł jej własny uczeń. Według ustaleń prokuratury, dramat chłopca rozpoczął się w 2021 roku i trwał aż do 2023 roku. Przez ten czas, czyli przez blisko półtora roku, kobieta miała wykorzystywać seksualnie nastolatka, który w chwili rozpoczęcia tego procederu nie miał ukończonych 15 lat.

Drugi zarzut, który ciąży na kobiecie, dotyczy okresu, kiedy chłopak osiągnął już wiek 15 lat. Śledczy zakwalifikowali te działania jako nadużycie zaufania i stosunku zależności, jaki istniał między pedagogiem a wychowankiem.

Ofiara jest w fatalnym stanie psychicznym. Proces za zamkniętymi drzwiami

Jak relacjonuje PAP, w poniedziałek na sądowych korytarzach pojawili się bliscy poszkodowanego chłopca, w tym jego ojciec, który w całej sprawie pełni rolę świadka. Sama oskarżona również stawiła się w budynku sądu. Ze względu na niezwykle delikatny charakter sprawy oraz dobro poszkodowanego, który obecnie jest już pełnoletni, sąd podjął natychmiastową decyzję o wyłączeniu jawności procesu. Całe postępowanie będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami.

Reprezentująca pokrzywdzonego mecenas Danuta Knapik przekazała dziennikarzom informacje o stanie zdrowia młodego mężczyzny. Okazuje się, że psychika chłopca została mocno nadszarpnięta, a jego obecny stan psychiczny jest na tyle zły, że uniemożliwia przeprowadzenie jakiegokolwiek przesłuchania przed sądem.

W trakcie śledztwa nauczycielka konsekwentnie nie przyznawała się do winy. W swoich wyjaśnieniach twierdziła, że jej relacja z uczniem nigdy nie miała charakteru intymnego czy seksualnego. Prokuratura zastosowała jednak wobec niej środki zapobiegawcze – została zawieszona w wykonywaniu zawodu nauczyciela, ma dozór policji, musiała wpłacić poręczenie majątkowe oraz otrzymała bezwzględny zakaz zbliżania się i kontaktowania z ofiarą oraz jej rodziną.