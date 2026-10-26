10-latkę rozbolał brzuch. Okazało się, że jest w 6. miesiącu ciąży z ojczymem!

Wstrząsające wieści z Argentyny: 10-letnia dziewczynka, hospitalizowana z nagłym bólem brzucha, okazała się być w szóstym miesiącu ciąży.

Za ten niewyobrażalny dramat odpowiada jej ojczym, który przez rok wielokrotnie wykorzystywał dziecko, a matka dziewczynki również jest z nim w ciąży.

Poznaj wszystkie szokujące szczegóły tej potwornej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością.

W to naprawdę trudno jest uwierzyć. Argentyńskie media rozpisują się o 10-letniej dziewczynce z El Bacho, która z nagłym i ostrym bólem brzucha trafiła do szpitala, gdzie szybko okazało się, że jest w szóstym miesiącu ciąży. Do lecznicy zabrała ją jej mama. Lekarzom powiedziała, że córka od pewnego czasu nie miała okresu. Wstrząśnięty personel szpitala natychmiast wezwał policję. Jak podaje serwis "El Liberal", ciąża to wynik wielokrotnego wykorzystywania seksualnego dziewczynki przez jej ojczyma, 33-letniego mężczyznę, z którym jej 25-letnia mama związała się przed rokiem.

10-latka w ciąży. Jej ojczym wykorzystywał ją przez rok

"Po roku pozornie normalnego życia matka zauważyła dziwny guz w brzuchu córki. Zapytała ją o to, a dziewczynka powiedziała, że ​​pod jej nieobecność mężczyzna robił jej różne rzeczy" - czytamy. Portal ujawnia szokujące okoliczności dramatu. 25-latka miała poznać mężczyznę przez Facebooka. "W ciągu kilku miesięcy rozwinęła się między nimi relacja, która ostatecznie doprowadziła do ich wspólnego zamieszkania".

Horror w Argentynie. 10-latka w szóstym miesiącu ciąży

Media podają, że matka dziewczynki również jest w ciąży z tym samym mężczyzną. W niecałe 24 godziny podejrzany został aresztowany i oskarżony o ciężkie nadużycie seksualne. Sprawcę zatrzymano na terenach wiejskich w Colonia Dora w Avellanedzie. Skonfiskowano mu rewolwer kalibru 22 i nóż rzeźnicki. Babcia 10-latki zeznała potem, że 33-latek był agresywny wobec jej córki i wnuczki, a ona sama ostrzegała wielokrotnie, by nie zostawiać z nim dziecka. Sama dziewczynka powiedziała śledczym, że ojczym wielokrotnie ją molestował i maltretował.