Rząd wzywa do zrobienia zapasów na czarną godzinę! Jest lista niezbędnych rzeczy

Brytyjski rząd apeluje do mieszkańców. Oto lista niezbędnych zapasów

Na liście opublikowanej w czwartek na rządowych stronach internetowych znalazły się między innymi:

dziewięć litrów wody pitnej na osobę,

zapas żywności o długim terminie przydatności wystarczający na trzy dni,

artykuły higieniczne,

latarka z dodatkowymi bateriami,

radio odbierające fale UKF

oraz naładowany powerbank.

Kampanię wspierają również ulotki i reklamy emitowane w radiu oraz mediach społecznościowych. Zdaniem brytyjskich władz każdy mieszkaniec powinien zadać sobie pytanie: „czy jestem w stanie przetrwać trzy dni kryzysu?”.

Nie tylko powodzie i pożary. Rząd ostrzega przed poważniejszymi zagrożeniami

Minister obrony Wes Streeting zaznaczył, że zależy mu na odpowiednim przygotowaniu Brytyjczyków na ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym pożary i powodzie. Jednocześnie przyznał, że należy uwzględnić również znacznie poważniejsze zagrożenia.

– Musimy pójść o krok dalej i zapytać społeczeństwo: czy jesteście przygotowani na coraz bardziej zaawansowane cyberataki wymierzone w nasze przedsiębiorstwa? Czy jesteście przygotowani na możliwość zakłócenia dostaw podstawowych towarów wskutek działań wrogich państw lub terrorystów? Jak poradzilibyśmy sobie, gdyby przestały działać systemy płatności w lokalnym supermarkecie? – wyliczał Streeting podczas rozmowy z dziennikarzami.

Gotówka, dokumenty i śpiwory. Kolejne zalecenia dla obywateli

Brytyjskie władze zachęcają również do przygotowania zapasu gotówki, kopii ważnych dokumentów, śpiworów i pieluch. Osoby posiadające zwierzęta domowe powinny dodatkowo zabezpieczyć dla nich odpowiednią ilość karmy.

Podobne rekomendacje dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe wydały już wcześniej władze innych europejskich państw, między innymi Francji, Holandii i Irlandii.