Rząd wzywa do zrobienia zapasów na czarną godzinę! Jest lista niezbędnych rzeczy

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-23 6:19

Brytyjski rząd zaapelował w czwartek, 22 października do obywateli, aby przygotowali zapasy na wypadek sytuacji kryzysowych. Chodzi między innymi o żywność, gotówkę i radio. W Wielkiej Brytanii rozpoczęła się kampania „Bądź gotowy”, w ramach której opublikowano listę rzeczy niezbędnych „na wypadek najgorszego”.

Dwa plecaki turystyczne i dwa smartfony leżą na drewnianym stole. O zapasach na czarną godzinę przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Brytyjski rząd apeluje do mieszkańców. Oto lista niezbędnych zapasów

Na liście opublikowanej w czwartek na rządowych stronach internetowych znalazły się między innymi:

  • dziewięć litrów wody pitnej na osobę,
  • zapas żywności o długim terminie przydatności wystarczający na trzy dni,
  • artykuły higieniczne,
  • latarka z dodatkowymi bateriami,
  • radio odbierające fale UKF
  • oraz naładowany powerbank.

Kampanię wspierają również ulotki i reklamy emitowane w radiu oraz mediach społecznościowych. Zdaniem brytyjskich władz każdy mieszkaniec powinien zadać sobie pytanie: „czy jestem w stanie przetrwać trzy dni kryzysu?”.

Nie tylko powodzie i pożary. Rząd ostrzega przed poważniejszymi zagrożeniami

Minister obrony Wes Streeting zaznaczył, że zależy mu na odpowiednim przygotowaniu Brytyjczyków na ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym pożary i powodzie. Jednocześnie przyznał, że należy uwzględnić również znacznie poważniejsze zagrożenia.

– Musimy pójść o krok dalej i zapytać społeczeństwo: czy jesteście przygotowani na coraz bardziej zaawansowane cyberataki wymierzone w nasze przedsiębiorstwa? Czy jesteście przygotowani na możliwość zakłócenia dostaw podstawowych towarów wskutek działań wrogich państw lub terrorystów? Jak poradzilibyśmy sobie, gdyby przestały działać systemy płatności w lokalnym supermarkecie? – wyliczał Streeting podczas rozmowy z dziennikarzami.

Gotówka, dokumenty i śpiwory. Kolejne zalecenia dla obywateli

Brytyjskie władze zachęcają również do przygotowania zapasu gotówki, kopii ważnych dokumentów, śpiworów i pieluch. Osoby posiadające zwierzęta domowe powinny dodatkowo zabezpieczyć dla nich odpowiednią ilość karmy.

Podobne rekomendacje dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe wydały już wcześniej władze innych europejskich państw, między innymi Francji, Holandii i Irlandii.

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