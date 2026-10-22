Nawrocki w skórze! Wygląda jak w czasach nastoletnich

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-22 22:35

Karol Nawrocki gościł na gali finałowej II Otwartych Mistrzostw Wojska Polskiego w Boksie w Suwałkach. Do sieci trafiły zdjęcia z wydarzenia. Uwagę zwraca strój, w którym był Nawrocki. Prezydent postawił na skórzaną kurtkę. Śmiało można powiedzieć, że prezentował się w niej niczym w czasach nastolenich.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek (22 października uczestniczył w Otwartych Mistrzostwach Wojska Polskiego w Boksie w Suwałkach. To tam odbyła się uroczysta gala finałowa. W wydarzeniu wziął udział także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oraz prezydencki minister Adam Andruszkiewicz.

Przez cztery dni w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach blisko stu zawodników reprezentujących Siły Zbrojne RP rywalizowało o medale w poszczególnych kategoriach wagowych, a zwieńczeniem mistrzostw jest dzisiejsza gala finałowa.

Co ciekawe szef BBN wraz z ministrem Adamem Andruszkiewiczem wręczyli uczestnikom gali pamiątkowe upominki, czyli rękawice bokserskie z podpisem prezydneta Karola Nawrockiego. Jak wiadomo prezydent to wielki miłośnik boksu, który w młodości trenował te dyscyplinę, a i dziś często zakłada rękawice.

Wystarczy wspomnieć jego ostatnią walkę, którą odbył w czasie wizyty na Filipinach. Tam zmierzył się w ringu z legendą boksu, czyli Mannym Pacquiao, byłym mistrzem świata i jednym z najbardziej rozpoznawalnych pięściarzy w historii.

Karol Nawrocki w skórze na gali boksu
Autor: KPRP/Mikołaj Bujak/Marek Borawski/ Materiały prasowe KPRP

Do sieci trafiły zdjęcia z finałowej gali Otwartych Mistrzostw Wojska Polskiego w Boksie w Suwałkach. Widać na nich Karola Nawrockiego ubranego w biały t-shirt i skórzaną kurtkę. Od razu na myśl przychodzi... zdjęcie prezydneta z młodości!

Karol Nawrocki ma urodziny
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