Wlej do pralki, a ciuchy po pranie będą pachnieć nawet, gdy będziesz w pracy. Sposób na pachnące pranie bez ani jednego mililitra płynu do płukania

Tradycyjne płyny do płukania często oblepiają włókna i mogą wywoływać alergie, nie gwarantując jednocześnie długotrwałego, przyjemnego zapachu ubrań.

Odkryj prosty, domowy sposób, który wykorzystuje moc naturalnych składników, aby nie tylko usunąć nieprzyjemne aromaty, ale także zmiękczyć tkaniny.

Poznaj sekret dwuetapowego procesu, który sprawi, że Twoje pranie będzie pachnieć intensywniej i dłużej niż kiedykolwiek, od pralki aż po szafę!

Domowy sposób na pięknie pachnące pranie. Daje więcej aromatu niż płyn do płukania

Zapachy mają ogromne znaczenie w naszych życiu. To właśnie zmysł węchu odpowiada za większość naszych popędów. Nieprzyjemnie zapachy ostrzegają nas przed zagrożeniami, a przyjemne zachęcają, na przykład do jedzenia. Również zapachy, którymi się otaczamy wpływają na nasze nastrój, samopoczucie, a nawet pewność siebie. Nie bez powodu to właśnie perfumy uchodzą za najbardziej zmysłowy i eteryczny dodatek. Wiele osób chce "nosić" ładne zapachy stale przy ciele. Stąd coraz większa popularność na perfumowanie ubrań. Dodatkowo ubrania, które przyjemnie pachną nosimy chętniej i wydają się nam atrakcyjniejsze.

Sposób na pięknie pachnące ubrania zaczyna się już podczas procesu prania. To właśnie w pralce możemy pozbyć się nieprzyjemnych aromatów stęchlizny, poty czy innych zabrudzeń. Podczas prania możemy także wtłoczyć przyjemny zapach czystości pomiędzy włókna. Najbardziej znanym sposobem na pachnące pranie są oczywiście płyny do płukania. Eksperci przestrzegają jednak przez ich nadmiernym użytkowaniem. Płyny do płukania oblepiają włókna, przez co mogą prowadzić do ich sztywnienia, a także powodować alergie skórne. Domowe sposoby na pachnące pranie sprawdzą się o wiele lepiej podczas codziennego użytkowania.

Najprostszym sposobem na pięknie pachnące pranie jest domowy płyn do płukania. Bazuje on na dwóch naturalnych składnikach, czyli occie i olejkach eterycznych. Przygotuj pół szklanki białego octu i dodaj do niego 40 kropli olejku eterycznego. Najlepiej sprawdzi się olejek lawendowy. Daje on przyjemny, ale nie drażniący, zapach, który dodatkowo pozytywnie wpływa na nasz nastrój, uspokaja, a także łagodzi stres. Ocet z kolei stanowi bazę usuwająca brzydkie zapachy. Niweluje aromaty poty, stęchlizny oraz wilgoci. Dodatkowo zmiękcza tkaniny i ogranicza osadzanie się na nich kamienia z wody. Tak przygotowaną mieszankę wlej do komory na płyn do płukania lub bezpośrednio do bębna pralki. Po praniu ciuchy będą nieziemsko pachnieć przez długi czas.

Wstaw to do szafy, a jeszcze bardziej wydłużysz piękny zapach ubrań. Perfumowanie ciuchów

Aby jeszcze bardziej przedłużyć trwałość zapachu ubrań postaw na domowy zapach do szafy. Zrobisz go na bazie sody oczyszczonej i wspomnianego już olejku lawendowego. Do miski lub bawełnianego woreczka nasyp sody oczyszczonej i ponownie dodaj około 40 kropli olejku eterycznego. Woreczek może schować pomiędzy ubrania, a miskę postawić na półce. Soda oczyszczona zadziała niczym katalizator zapachu i będzie uwalniała go do powietrza. Oprócz lawendy, doskonałym wyborem są olejki cytrusowe (grejpfrut, cytryna) dla orzeźwiającego efektu, czy drzewa herbacianego, który dodatkowo ma właściwości antybakteryjne. Pamiętaj, aby zawsze stosować je z umiarem i nie wlewać nierozcieńczonych olejków bezpośrednio na tkaniny, aby uniknąć ewentualnych plam. Możesz także dodać kilka liści laurowych, które zapewnią przyjemny, ziołowy zapach, a także będą działały odstraszająco na mole.

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie

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