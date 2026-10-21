Przed praniem zasłon zastosuj zasadę 4 części. Wyjmiesz je z pralki gładkie bez żadnych zagnieceń. Będą gotowe do rozwieszenia na karniszach. Pranie zasłon bez prasowania

Koniec z uciążliwym prasowaniem zasłon! Odkryj proste, domowe triki, które zapewnią Ci idealnie gładkie firany prosto z pralki.

Poznaj sekret specjalnego namaczania z sodą oraz innowacyjną "zasadę 4 części", eliminującą zagniecenia i oszczędzającą Twój cenny czas.

Sprawdź, jak krok po kroku zastosować te metody, aby raz na zawsze pożegnać się z żelazkiem i cieszyć się perfekcyjnie czystymi zasłonami bez wysiłku!

Pranie zasłon w pralce bez prasowania

Kiedy decydujemy się na mycie okien, najczęściej przy okazji również bierzemy się także za pranie zasłon i firanek. I choć pranie zasłon to czynność, której co prawda nie robimy zbyt często, to potrafi dać nam w kość. Może nie samo pranie, ale prasowanie materiału o tak dużych wymiarach jest wymagającym zajęciem. Dlatego warto zastosować się do kilku zasad prania zasłon w pralce, a będą nie tylko czyste, ale też bez zagnieceń. Dzięki temu prasowanie ich będzie łatwiejsze lub nawet i niekonieczne. Przede wszystkim przed włożeniem do pralki, namocz zasłony w dużej misce lub wannie z letnią wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Jeśli zauważyłaś, że tkanina pożółkła to dodaj też 3 łyżki sody. Po 2 godzinach wyciśnij z materiału wodę i włóż zasłony do bębna. Ustaw pralkę na pranie delikatne z wirowaniem maksymalnie 400 obrotów na minutę. Zasłony powinno się prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Dzięki temu nie zniszczą się i nie zmechacą zbyt szybko.

Przed praniem zasłon zastosuj zasadę 4 części. Wyjmiesz je z pralki gładkie bez żadnych zagnieceń

Istnieje też kilka trików, które sprawią, że po praniu zasłony będą gładkie. Jeśli chcesz uprać zasłony bez konieczności prasowania, wykorzystaj jedynie 1/3 pojemności bębna. Prościej mówiąc - w przypadku, gdy zasłony są dużych rozmiarów, pierz je pojedynczo. Dodatkowo świetnym rozwiązaniem na pranie zasłon bez konieczności ich prasowania jest zasada 4 części. Polega ona na odpowiednim złożeniu materiału, aby wpasował się do bębna. Złóż zasłonę na pół, a potem jeszcze raz na pół. Zwiń ją w rulon i umieść w bębnie pralki. Warto też powiesić je na karniszu, gdy są jeszcze lekko wilgotne, a każde widoczne zagniecenie spryskać wodą i wysuszyć suszarką do włosów.

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