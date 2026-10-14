Sypnij 3 łyżki między brudną i szorstką pościel w bębnie. Po praniu będzie miękka jak puch i idealnie czysta. Pranie pościeli

Marzysz o miękkiej pościeli, ale szorstkie tkaniny i alergeny psują Ci sen? Czas na rewolucję w praniu!

Dodaj 3 łyżki do bębna, a Twoja pościel stanie się niewiarygodnie puszysta, czysta i zachowa żywe kolory bez użycia płynu zmiękczającego.

Odkryj ten prosty trik i dowiedz się, jak prawidłowo prać pościel, by zawsze była higieniczna i cudownie miękka, zapewniając Ci komfortowy sen.

Sypnij 3 łyżki między brudną i szorstką pościel w bębnie. Po praniu będzie miękka jak puch

Pranie pościeli to jedna z podstawowych zasad higieny. Wszystko dlatego, że ma regularny kontakt z ciałem i tak jak bielizna powinna być systematycznie zmieniana. Brudna pościel to idealne siedlisko baterii oraz alergenów. Eksperci zalecają, by wymieniać pościel co najmniej raz na dwa tygodnie. Tylko wtedy ma się gwarancję, że będzie ona higieniczna. A chyba każdy z nas marzy, aby po położeniu się wieczorem w łóżku, móc przykryć się miękką pościelą i zapaść w błogi sen. Jak zatem uprać pościel, aby odzyskała swoją miękkość? Tak prawdę wystarczy dodać do prania sól, która znakomicie zmiękczy tkaninę i ułatwi usuwanie z niej wszelkich zabrudzeń. Sypnij 3 łyżki solu między brudną i szorstką pościel w bębnie, a po praniu będzie miękka niczym puch.

Sposób na pranie pościeli w pralce, aby była miękka

Dodanie soli do prania pościeli to sprytny sposób na jej zmiękczenie, ale nie tylko. Sól, a konkretnie chlorek sodu jest przydatnym dodatkiem do prania pościeli, gdyż pomaga w utrwalaniu kolorów, usuwaniu plam, a także dezynfekcji tkanin. Jeśli chcesz, aby pościel po praniu nie stała się szorstka to zrezygnuj z płynu do zmiękczania tkanin. Dlaczego? Pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci. Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. Dlatego ja wlewam 200 ml octu do szuflady na detergenty, zamiast płynu zmiękczającego, dodaję proszek i nastawiam pranie pościeli. Ocet oczyści poszwy z brudu, a dodatkowo usunie resztki detergentu. W efekcie pościel będzie miękka i idealnie czysta.

Jak prać pościel, aby była higienicznie czysta?

Pościel bawełnianą powinno prać się w temperaturze co najmniej 60 stopni. Tylko w ten sposób można skutecznie pozbyć się z tkaniny zarazków i zanieczyszczeń. Z kolei pościel satynową najlepiej prać w 40 stopniach, aby jej nie zniszczyć. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana. Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest odpowiednia segregacja. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny.

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