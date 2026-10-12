Pralka brzydko pachnie? Ten darmowy program wyczyści ją od środka

Regularne pranie nie chroni pralki przed gromadzeniem się resztek płynów, proszków i wilgoci.

Znaczna część nowych urządzeń posiada wbudowany program czyszczenia bębna, pomagający utrzymać sprzęt w dobrym stanie i niwelujący brzydkie zapachy.

Oprócz włączania specjalnego cyklu, konieczne jest systematyczne mycie kołnierza drzwi i szufladki na detergenty.

Aby wnętrze mogło swobodnie wyschnąć, po każdym cyklu warto zostawiać drzwiczki oraz dozownik delikatnie uchylone.

Nowoczesne pralki bardzo często posiadają w swoim menu specjalny program, oznaczony jako „Czyszczenie bębna” lub pod podobną nazwą. Jego głównym celem nie jest pranie naszej odzieży, lecz dokładne wyczyszczenie wnętrza samej maszyny. Cykl ten uruchamia się zazwyczaj przy pustym bębnie, stosując się do wytycznych zawartych w instrukcji obsługi. Urządzenie samo dobiera wysoką temperaturę i optymalny przebieg cyklu, co skutecznie usuwa nagromadzone osady i zapobiega powstawaniu nieświeżych zapachów. Takie rozwiązanie przydaje się szczególnie osobom, które na co dzień wybierają niskie temperatury prania lub wyczuwają nieprzyjemną woń z otwartego bębna.

Jak skutecznie czyścić pralkę?

Ponieważ każdy producent stosuje własne rozwiązania, przed pierwszym uruchomieniem trybu czyszczenia koniecznie trzeba przeczytać instrukcję. Dokumentacja podpowie, czy cykl ma się odbyć „na sucho”, czy wymaga dodania konkretnego środka do pielęgnacji. Zdecydowanie odradza się eksperymentowanie z niepewnymi domowymi miksturami czy przypadkową chemią, ponieważ mogą one zniszczyć gumowe uszczelki i inne podzespoły. Trzeba też pamiętać, że nawet najlepszy program nie umyje automatycznie tych zakamarków pralki, w których brud zbiera się najszybciej.

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Czyszczenie pralki – o tych elementach musisz pamiętać

Uruchamianie programu czyszczącego to nie wszystko – nadal musimy ręcznie dbać o stan gumowego kołnierza oraz szuflady na proszek. To właśnie w tych miejscach najczęściej zalegają resztki płynów, sierść, drobne zanieczyszczenia z ubrań oraz stojąca woda. Elementy te wymagają regularnego przecierania, a żeby zapobiec powstawaniu pleśni, po wyjęciu ubrań drzwiczki i dozownik powinny pozostawać lekko niedomknięte. Dzięki temu woda szybciej odparuje, a my unikniemy problemu brzydkiego zapachu w bębnie.

To, jak często będziemy czyścić urządzenie, powinno zależeć od zaleceń producenta oraz naszych nawyków związanych z praniem. Osoby, które piorą niemal codziennie, preferują krótkie cykle w zimnej wodzie, powinny częściej sprawdzać kondycję sprzętu. Niestety, w sytuacji, gdy ze środka wydobywa się wyjątkowo silny zapach, gołym okiem widać osad lub pojawiają się trudności z odprowadzeniem wody, uruchomienie programu czyszczącego nie rozwiąże problemu. Systematyczna dbałość o sprzęt to jednak wciąż najprostszy sposób na uniknięcie usterek i oszczędność na środkach chemicznych.