W Japonii popularną świąteczną tradycją stało się zamawianie kurczaka z sieci KFC, co zapoczątkowała kampania reklamowa z lat 70. XX wieku.

Na Islandii do najmłodszych przychodzi 13 postaci określanych jako Yule Lads, a w wystawionych na parapetach butach dzieci znajdują słodycze, drobne upominki albo zgniłego ziemniaka.

Katalońskie dzieci opiekują się drewnianym polanem Caga Tió, które karmią i okrywają kocem, by w Wigilię uderzać w nie patykami i „wydobyć” schowane pod spodem słodkości oraz prezenty.

Mieszkańcy Caracas w Wenezueli przed świętami docierają na poranne msze na rolkach, natomiast Norwegowie w wigilijny wieczór ukrywają miotły przed czarownicami i złymi duchami.

10

Japonia i KFC. Skąd wzięła się świąteczna tradycja?

W Japonii Boże Narodzenie nie ma tak religijnego i rodzinnego wymiaru jak w Polsce, jednak w grudniu pojawiają się tam liczne iluminacje, dekoracje oraz specjalne propozycje lokali gastronomicznych. Bardzo rozpoznawalnym elementem tamtejszego świętowania jest zamawianie zestawów z kurczakiem z sieci KFC. Wszystko zaczęło się w latach 70. XX wieku od kampanii reklamowej promującej smażonego kurczaka w roli bożonarodzeniowego dania. Pomysł ten zdobył tak dużą popularność, że obecnie mnóstwo klientów rezerwuje swoje zamówienia z wyprzedzeniem, chcąc uniknąć stania w kolejkach.

Yule Lads na Islandii. Trzynaście postaci odwiedza dzieci

Islandzkie dzieci zamiast jednego Mikołaja wyczekują wizyt aż trzynastu świątecznych postaci nazywanych Yule Lads. Zgodnie z miejscowym folklorem te psotne figury zjawiają się jedna po drugiej w trakcie trzynastu nocy przed Bożym Narodzeniem, a każde z tych stworzeń wyróżnia się własnym imieniem oraz specyficznymi nawykami. Najmłodsi układają na parapetach buty i wypatrują podarunków – grzeczne dzieci otrzymują słodycze bądź drobne upominki, z kolei te sprawiające problemy mogą natknąć się na zgniłego ziemniaka. Dzisiejsza, złagodzona odsłona Yule Lads stanowi istotny element świątecznego klimatu na wyspie.

Caga Tió w Katalonii. Drewniane polano przynosi prezenty

W hiszpańskim regionie Katalonii kultywuje się jeden z najbardziej niezwykłych obyczajów, w ramach którego dzieci szykują drewniane polano o nazwie Caga Tió. Kawałek drewna ma domalowaną twarz, a nierzadko także małe nóżki oraz charakterystyczne czerwone nakrycie głowy. Przez parę dni poprzedzających święta najmłodsi przykrywają polano kocem i symbolicznie dokarmiają je słodyczami, orzechami oraz owocami. W Wigilię śpiewają tradycyjne piosenki i uderzają w drewno patykami, dzięki czemu według zwyczaju polano „wydala” ukryte pod kocem drobne upominki i łakocie, o czym informuje między innymi The Independent.

Caracas w Wenezueli. Na poranne msze jeżdżą na rolkach

Mieszkańcy Caracas, czyli stolicy Wenezueli, w dni poprzedzające Boże Narodzenie dojeżdżają na poranne nabożeństwa na rolkach. Praktyka ta łączy się ze specjalnymi przedświątecznymi mszami, które noszą nazwę Misas de Aguinaldo.

Zwyczaj cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że w wybranych godzinach porannych zamykane są niektóre ulice, aby uczestnicy mogli bezpiecznie dotrzeć do świątyń. Dla lokalnej społeczności taki przejazd to nie tylko środek transportu, lecz także pretekst do integracji i radosnego spędzania czasu w gronie innych ludzi.

Norwegia i czarownice. Dlaczego w Wigilię chowa się miotły?

Wśród norweskich obyczajów bożonarodzeniowych zachowała się tradycja chowania mioteł w wigilijny wieczór. Jej korzenie sięgają dawnych wierzeń ludowych, według których w tym czasie po świecie miały krążyć złe duchy oraz czarownice. Ponieważ miotły miały służyć im jako środek lokomocji, domownicy starannie je ukrywali, chcąc zapobiec kradzieży. Współcześnie rzadko kto podchodzi do tych przekonań dosłownie, jednak sama historia wciąż funkcjonuje w kulturze jako dowód na to, że dawne wierzenia potrafią przetrwać mimo zmiany swojego pierwotnego sensu.

Boże Narodzenie na świecie. Różnorodność lokalnych tradycji

Wszystkie te obrzędy dotyczą okresu Bożego Narodzenia, ale wyraźnie pokazują, jak odmienne formy potrafią przybierać lokalne tradycje. Podczas gdy w części państw główną rolę odgrywa biesiadowanie przy wspólnym stole, w innych miejscach na pierwszy plan wysuwają się praktyki religijne, folklor czy rodzinne zabawy. Zwyczaje, które w oczach podróżników uchodzą za osobliwe, dla samych mieszkańców pozostają naturalnym elementem kultury, przekazywanym kolejnym pokoleniom.