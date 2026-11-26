Domowe napary z dodatkiem imbiru, kurkumy i cynamonu mogą wspierać układ odpornościowy i działać profilaktycznie przeciw infekcjom, choć nie są natychmiastowym lekarstwem.

Imbir ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, kurkuma działa antyoksydacyjnie oraz wspiera jelita, natomiast cynamon zwalcza grzyby, bakterie i wirusy.

Wrzucanie miodu i cytryny do wrzątku to błąd, gdyż temperatura przekraczająca 40–45°C niszczy enzymy w miodzie, a gorąca woda powoduje rozpad witaminy C z cytryny.

Miód oraz cytrynę należy dodawać dopiero wtedy, gdy temperatura napoju spadnie poniżej 50°C, co pozwala zachować ich cenne właściwości.

Jesienne napary nie tylko rozgrzewają i koją w chłodne dni, ale dzięki odpowiednim składnikom stanowią też wartościowe uzupełnienie diety. Imbir dostarcza związków przeciwzapalnych, obecna w kurkumie kurkumina działa antyoksydacyjnie, a cynamon obfituje w substancje bioaktywne. Roksana Środa, dietetyczka kliniczna i uczestniczka programu „MasterChef”, zaznacza jednak, że takie napoje wspierają organizm, ale nie zastąpią cudownego leku.

Jesienne napary, to potężne wsparcie dla układu immunologicznego. Choć same w sobie nie „uzdrowią” organizmu w 5 minut po złapaniu infekcji, działają, jako profilaktyka i wsparcie w walce z patogenami. Imbir: (zawiera gingeroke): wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Badania kliniczne potwierdzają, że jego aktywne związki pomagają hamować rozwój wirusów oraz łagodzą stany zapalne w błonach śluzowych dróg oddechowych. Dodatkowo działa napotnie, co pomaga organizmowi „wypocić” początkującą infekcję. Kurkuma: (zawiera kurkuminę): posiada potężny potencjał antyoksydacyjny i przeciwzapalny. Moduluje odpowiedź immunologiczną, wspierając makrofagi w walce z drobnoustrojami. Działa też ochronnie na barierę jelitową – a pamiętajmy, że aż 70-80% naszej odporności rodzi się w jelitach! Cynamon: posiada silne właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i antywirusowe. Badania pokazują, że potrafi hamować namnażanie m.in. bakterii E. coli czy grzybów z rodzaju Candida. Dodatkowo wykazuje działanie rozgrzewające i regulujące gospodarkę glukozową, co przy infekcjach jest nie bez znaczenia (stabilny cukier, to mniejsze obciążenie dla układu odpornościowego) – wyjaśnia ekspertka.

Miód i cytryna w herbacie. Roksana Środa ostrzega przed częstym błędem

Częstym błędem jest dodawanie wszystkich składników bezpośrednio do świeżo zaparzonego, gorącego naparu. Wysoka temperatura niszczy cenne substancje, w tym między innymi witaminę C z cytryny oraz enzymy obecne w miodzie.

Dodawanie miodu i cytryny do wrzątku to jeden z najczęstszych nawyków, który niestety niweczy prozdrowotny potencjał tych produktów. Dlaczego? Miód, to nie tylko cukier, ale i bogactwo enzymów, aminokwasów oraz witamin z grupy B, które wykazują m.in. działanie przeciwbakteryjne. Składniki te w temperaturze powyżej 40–45°C ulegają zniszczeniu. Wrząca herbata zamienia miód w zwykły syrop cukrowy, pozbawiając go jego unikalnych właściwości zdrowotnych. Podobnie sytuacja wygląda z cytryną. Zawarta w niej witamina C jest bardzo wrażliwa na utlenianie i temperaturę. Wrzątek przyspiesza rozpad witaminy C. Choć sam sok z cytryny zachowa swój charakterystyczny smak i odrobinę kwasów organicznych, to jako „bomba witaminowa” we wrzątku traci rację bytu. Warto odczekać chwilę, aż napar przestygnie do temperatury poniżej 50°C i dopiero wtedy dodać plasterek cytryny czy łyżeczkę miodu – mówi Roksana Środa.

Przestrzeganie wskazówek dietetyczki podczas przygotowywania zimowych herbat pozwala zachować właściwości składników wspierających organizm i sprawia, że napary spełniają swoją funkcję.

Czy herbata jest zdrowa? Jakie właściwości lecznicze posiada herbata?

13