W sklepach sieci Pepco pojawiła się bożonarodzeniowa seria produktów nawiązująca do postaci Grincha, adresowana do miłośników mniej klasycznych ozdób.

Asortyment obejmuje odzież, dekoracje oraz różnorodne gadżety z wizerunkiem filmowego bohatera.

Ceny poszczególnych artykułów zaczynają się od 5 zł, co umożliwia skompletowanie świątecznych dodatków niewielkim kosztem.

Kolekcja „Święta w stylu Grincha” w Pepco. Nowa oferta przed Bożym Narodzeniem

Wraz ze zbliżającym się grudniem ruszyły przygotowania do Bożego Narodzenia, a wielu klientów poszukuje ozdób budujących odpowiedni nastrój w domach. Z myślą o osobach preferujących mniej klasyczne podejście do świąt sieć Pepco wprowadziła linię zatytułowaną „Święta w stylu Grincha”, nawiązującą do znanego filmu o zielonym bohaterze, który na początku nie lubił Bożego Narodzenia. Wizerunek tej postaci umieszczono na odzieży, akcesoriach oraz przedmiotach codziennego użytku, a całą ofertę skierowano zarówno do dzieci, jak i do starszych klientów.

Co kupić w świątecznej kolekcji Pepco? Ceny dekoracji, ubrań i gadżetów z Grinchem

Wśród ozdób dla fanów filmowego bohatera znalazł się komplet sześciu bombek choinkowych w cenie 15 zł oraz skarpeta na prezenty za 15 zł. Za łańcuch świetlny LED trzeba zapłacić 20 zł, tyle samo kosztuje dekoracyjna kokarda w gwiazdki, natomiast worek prezentowy z pluszowym wykończeniem wyceniono na 30 zł.

W asortymencie nie zabrakło też odzieży pozwalającej uzupełnić codzienny strój o bożonarodzeniowe akcenty. Koszulki z motywem zielonej postaci są dostępne w cenach zaczynających się od 15 zł, bluzy od 25 zł, a świąteczne piżamy od 30 zł.

Ofertę uzupełniają mniejsze gadżety i wyposażenie wnętrz. Najtańszym produktem jest długopis z sześcioma kolorami tuszu za 5 zł, notes w formacie A5 kosztuje 17 zł, a pluszak Grinch mierzący 50 centymetrów wysokości – 40 zł. Klienci znajdą na półkach również pościel, poduszki, kubki, butelki oraz zestawy szklanek ze słomkami ozdobione wizerunkiem tytułowego bohatera.

Dostępność kolekcji z Grinchem w sklepach Pepco. Ceny od 5 zł

Asortyment przygotowany przez Pepco pozwala na zakup bożonarodzeniowych dodatków bez ponoszenia wysokich kosztów. Dzięki cenom rozpoczynającym się od 5 zł nawet skromny budżet umożliwia nabycie kilku sezonowych drobiazgów.

Dostępność konkretnych artykułów bywa jednak różna w poszczególnych punktach sieci. Produkty mają pojawiać się w sklepach stopniowo, a cała oferta jest ważna do wyczerpania zapasów, dlatego zakupu upatrzonych rzeczy nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Jak powstają bombki choinkowe i ozdoby świąteczne? Fabryka SZKŁO‑DEKOR w Piotrkowie Trybunalskim

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