Świąteczna kolekcja Pepco przyciąga wzrok. Tak odmienisz dom za grosze

- W nowej ofercie sieć Pepco prezentuje bożonarodzeniową linię „Słodycz pasteli”, pełną subtelnych barw i urokliwych ozdób.
- Asortyment sklepu obejmuje miękkie materiały tekstylne do domu, w tym między innymi poduszki oraz koce.
- Klienci kupią również świąteczne akcesoria stołowe do jadalni, takie jak miski sałatkowe czy talerzyki do deserów.
Spadek temperatur za oknem sprawia, że nasze myśli coraz częściej biegną w stronę nadchodzącego Bożego Narodzenia. To doskonała pora na stopniową metamorfozę domowych wnętrz i wprowadzenie do nich odrobiny gwiazdkowego klimatu. Choć sklepy Pepco regularnie oferują bogaty wybór produktów sezonowych, obecnie największe zainteresowanie budzi linia dekoracji utrzymana w łagodnych, pastelowych odcieniach. Całość prezentuje się niezwykle uroczo, romantycznie i wprowadza do pomieszczeń mnóstwo ciepła.
Świąteczne tekstylia z Pepco ocieplą każde wnętrze
Gwiazdkowa atmosfera w domu zależy nie tylko od ubranej choinki czy świecących ozdób. Sieć Pepco zadbała także o odpowiednie tkaniny, dzięki którym pokój dzienny zmieni się w wymarzoną strefę relaksu na długie, chłodne wieczory. Klienci mogą wybrać na przykład różowy koc typu sherpa we wzór śnieżynek w cenie 40 zł, a także kosztującą 30 zł podłużną poduszkę przedstawiającą świąteczne miasteczko lub dwupak poduszek w kształcie piernikowych ludzików za 50 zł. Tego typu elementy wyposażenia doskonale udekorują każde łóżko, fotel lub kanapę.
Świąteczna zastawa stołowa w Pepco. Co znajdziemy w ofercie?
W nowej ofercie nie brakuje również propozycji dla osób, które uwielbiają efektowne aranżacje stołu. Zarówno niewielka salaterka, jak i pastelowy talerzyk deserowy z grafiką świątecznego miasteczka to wydatek rzędu 15 zł. Z kolei czteroczęściowy komplet, w skład którego wchodzą talerze oraz filiżanki, został wyceniony na 45 zł. Doskonałym dopełnieniem nakrycia będzie kosztujący 35 zł pojemnik na słodkości, który swoim kształtem przypomina domek.
Kolekcja „Słodycz pasteli” w Pepco. Tanie dekoracje na Boże Narodzenie
Najnowsza propozycja od Pepco udowadnia, że wyczarowanie ciepłego, gwiazdkowego klimatu w mieszkaniu nie wymaga wydawania fortuny. Zaledwie kilka przemyślanych akcesoriów wystarczy, by całkowicie odmienić oblicze tradycyjnego pokoju dziennego. Subtelne, pastelowe dekoracje świetnie komponują się z naturalnym drewnem, beżem oraz bielą, co pozwala na stworzenie harmonijnego i bajkowego wystroju. Zakupów nie należy jednak odkładać na później, ponieważ promowana w ramach Hitów Tygodnia linia „Słodycz pasteli” może błyskawicznie zniknąć z półek. Poszczególne elementy kolekcji trafiają do sprzedaży etapami, a ich liczba różni się w zależności od konkretnej placówki. Produkty są oferowane wyłącznie do momentu wyczerpania zapasów.