Świąteczna kolekcja Pepco przyciąga wzrok. Tak odmienisz dom za grosze

W nowej ofercie sieć Pepco prezentuje bożonarodzeniową linię „Słodycz pasteli”, pełną subtelnych barw i urokliwych ozdób.

Asortyment sklepu obejmuje miękkie materiały tekstylne do domu, w tym między innymi poduszki oraz koce.

Klienci kupią również świąteczne akcesoria stołowe do jadalni, takie jak miski sałatkowe czy talerzyki do deserów.

Spadek temperatur za oknem sprawia, że nasze myśli coraz częściej biegną w stronę nadchodzącego Bożego Narodzenia. To doskonała pora na stopniową metamorfozę domowych wnętrz i wprowadzenie do nich odrobiny gwiazdkowego klimatu. Choć sklepy Pepco regularnie oferują bogaty wybór produktów sezonowych, obecnie największe zainteresowanie budzi linia dekoracji utrzymana w łagodnych, pastelowych odcieniach. Całość prezentuje się niezwykle uroczo, romantycznie i wprowadza do pomieszczeń mnóstwo ciepła.

Świąteczne tekstylia z Pepco ocieplą każde wnętrze

Gwiazdkowa atmosfera w domu zależy nie tylko od ubranej choinki czy świecących ozdób. Sieć Pepco zadbała także o odpowiednie tkaniny, dzięki którym pokój dzienny zmieni się w wymarzoną strefę relaksu na długie, chłodne wieczory. Klienci mogą wybrać na przykład różowy koc typu sherpa we wzór śnieżynek w cenie 40 zł, a także kosztującą 30 zł podłużną poduszkę przedstawiającą świąteczne miasteczko lub dwupak poduszek w kształcie piernikowych ludzików za 50 zł. Tego typu elementy wyposażenia doskonale udekorują każde łóżko, fotel lub kanapę.

Świąteczna zastawa stołowa w Pepco. Co znajdziemy w ofercie?

W nowej ofercie nie brakuje również propozycji dla osób, które uwielbiają efektowne aranżacje stołu. Zarówno niewielka salaterka, jak i pastelowy talerzyk deserowy z grafiką świątecznego miasteczka to wydatek rzędu 15 zł. Z kolei czteroczęściowy komplet, w skład którego wchodzą talerze oraz filiżanki, został wyceniony na 45 zł. Doskonałym dopełnieniem nakrycia będzie kosztujący 35 zł pojemnik na słodkości, który swoim kształtem przypomina domek.

Kolekcja „Słodycz pasteli” w Pepco. Tanie dekoracje na Boże Narodzenie

Najnowsza propozycja od Pepco udowadnia, że wyczarowanie ciepłego, gwiazdkowego klimatu w mieszkaniu nie wymaga wydawania fortuny. Zaledwie kilka przemyślanych akcesoriów wystarczy, by całkowicie odmienić oblicze tradycyjnego pokoju dziennego. Subtelne, pastelowe dekoracje świetnie komponują się z naturalnym drewnem, beżem oraz bielą, co pozwala na stworzenie harmonijnego i bajkowego wystroju. Zakupów nie należy jednak odkładać na później, ponieważ promowana w ramach Hitów Tygodnia linia „Słodycz pasteli” może błyskawicznie zniknąć z półek. Poszczególne elementy kolekcji trafiają do sprzedaży etapami, a ich liczba różni się w zależności od konkretnej placówki. Produkty są oferowane wyłącznie do momentu wyczerpania zapasów.

Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA

Quiz. Święta w PRL-u. Jeśli nie żyłeś w tamtych czasach, nie masz szans Pytanie 1 z 15 Jakie owoce były rarytasem podczas Bożego Narodzenia w PRL-u? Jabłka Cytrusy Truskawki Następne pytanie