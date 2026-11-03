Święta po swojemu! IKEA zaprasza do świata tradycji, kolorów i odrobiny szaleństwa

Choinka niejedno ma imię

Ubieranie wigilijnego drzewka to dla wielu jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. Jedni starannie dobierają dodatki by pasowały do siebie kolorystycznie, inni wspólnie zawieszają bombki kolekcjonowane przez dekady, budując kolejne rodzinne wspomnienia. Są też tacy, którzy lubią przełamywać schematy. W ich przypadku na gałązkach może zagościć nawet ozdoba w kształcie hot doga. Bo kto powiedział, że wśród dekoracji muszą królować wyłącznie gwiazdki i aniołki?

Taki klimat można stworzyć na wiele sposobów, niezależnie od metrażu i dostępnej przestrzeni. Zamiast tradycyjnych rozwiązań warto czasem sięgnąć po mniej oczywiste pomysły. Parapet czy komodę mogą przystroić papierowe choinki, a dekoracja ścienna pozwoli wyeksponować sezonowe akcenty bez zajmowania miejsca na podłodze.

Ciekawą alternatywą jest również świetlna choinka STRÅLA, która za pomocą samego światła wprowadzi do wnętrza wyjątkowy nastrój.

Poczuj święta w całym domu

Świąteczne dekoracje mogą nie tylko zdobić, ale też wywoływać uśmiech w całym mieszkaniu! W kolekcji VINTERFINT znalazły się m.in. miseczka z przykrywką w kształcie renifera, która nie tylko pomieści łakocie, ale i przyozdobi kuchenny blat, a akcesoria przedstawiające świąteczne skrzaty oraz świecznik w kształcie mikołajowego buta wprowadzą zimowy akcent w sypialni lub salonie. To drobne akcenty, które dodają charakteru i przełamują klasykę odrobiną fantazji.

“Projektując produkty z kolekcji VINTERFINT i STRÅLA, chciałam wywoływać uśmiech i nadać świętom bardziej swobodny charakter. Formy są geometryczne i proste, a jednocześnie pełne zabawy, zaś kolory przyciągają wzrok. Mam nadzieję, że wniosą radość i pomogą spojrzeć na święta z większym dystansem, bez niepotrzebnego stresu” – Marta Krupińska, projektantka w IKEA.

A gdy za oknem zapada zmrok, do gry wkracza światło. Papierowy klosz w kształcie gwiazdy rozświetli niebo na suficie, a ozdoby stołowe i zasłony oświetleniowe pomogą stworzyć przytulną atmosferę w różnych zakątkach domu. Wystarczy nadać pomieszczeniu odpowiednie barwy, by nawet zwykły zimowy wieczór nabrał magii.

Do niektórych elementów wystroju przywiązujemy się na długie lata. Bombka, figurka czy pamiątka rodzinna z czasem stają się częścią domowych historii. Jak pokazuje raport IKEA „Store & Organise”, aż 80% Polaków przechowuje przedmioty ze względu na ich wartość sentymentalną. Nic więc dziwnego, że pudełka wyciągane przed Bożym Narodzeniem kryją nie tylko dekoracje, ale też wspomnienia, do których lubimy wracać.

Najpiękniejsze chwile powstają przy wspólnym stole

Trudno wyobrazić sobie święta bez rodzinnych spotkań, ulubionych potraw i zapachu pierniczków. W zimowej kolekcji znalazły się obrus w czerwono-białe pasy i wzorzyste serwetki, które pomogą nakryć stół na wyjątkowy wieczór. A w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę można wspólnie złożyć domek z piernika - w końcu domowe wypieki smakują jeszcze lepiej, gdy powstają we wspólnym gronie.

A gdy kolacja dobiegnie końca, przychodzi czas na długo wyczekiwane prezenty. Radość może jednak zacząć się znacznie wcześniej, już podczas ich szykowania. Dwustronny papier do pakowania zachęca do zabawy wzorami i kolorami, a torby na prezenty pozwalają nadać podarunkom osobistego charakteru. Bo liczy się nie tylko to, co kryje się w środku, ale także serce włożone w przygotowanie niespodzianki.

”Eksperymentowałam z prostymi geometrycznymi kształtami, tworząc ciekawe wzory na papierze do pakowania prezentów. Robi mi się ciepło na sercu na myśl o rodzinach, które będą spotykać się, by wspólnie pakować w niego upominki” – Mia Lehtonen Madsen, projektantka w IKEA.

Jedni kochają święta w tradycyjnym wydaniu, inni co roku szukają nowych pomysłów na ich celebrowanie. W tegorocznych zimowych kolekcjach IKEA oba te światy mogą spotkać się pod jednym dachem. Niezależnie od tego, czy wybieramy klasyczne dekoracje, czy stawiamy na kolorowe, nieoczywiste ozdoby, najważniejsze pozostaje to, by stworzyć przestrzeń dla siebie i bliskich. Bo święta mają tyle odsłon, ile domów, w których je obchodzimy.

Autor: IKEA/ Materiały prasowe