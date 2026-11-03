Zamocz w tym zasłonę prysznicową, a w 30 minut usunie żółte zacieki i kamień. Tak czyszczą zasłony prysznicowe w hotelach

Zmagasz się z nieestetycznymi osadami i kamieniem na zasłonie prysznicowej? Nie musisz jej wyrzucać!

Poznaj rewolucyjny trik od sprzątaczki: zwykły ocet to sekret do przywrócenia jej idealnej czystości.

Odkryj prostą, domową metodę, która sprawi, że Twoja zasłona będzie lśnić jak nowa – sprawdź, jak to zrobić krok po kroku!

Jak czyścić zasłonę prysznicową?

Wszystkie przedmioty mające regularny kontakt z wodą narażona są na osady oraz kamień. Dotyczy to nie tylko armatury wanny czy samej kabiny prysznicowej. Równie często i równie szybo brudzi się zasłona prysznicowa. Zwłaszcza na jej dolnej części zbiera się najwięcej zabrudzeń. Z czasem pokrywa się ona żółtymi zaciekami oraz klasycznym kamieniem wytrącającym się w wody. Zwykłe przecieranie jej morką szmatką z użyciem płynu na niewiele się zdaje. Wiele osób w takiej sytuacji wymienia zasłonę prysznicową na nową. Okazuje się jednak, że jest sposób, aby ją skutecznie doczyścić. Zrób to, a zasłona prysznicowa będzie jak nowa.

Za najskuteczniejszy preparat w usuwaniu żółtych zacieków oraz kamienia uznaje się ocet. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi, że w jej pracy regularnie korzysta z octu. Świetnie sprawdza się on właśnie podczas czyszczenia łazienki. W przypadku zasłony prysznicowej najlepiej zastosować mieszankę octu oraz wody. Do dużej miski wlej wodę i ocet w równych proporcjach. Dzięki temu roztwór będzie skuteczny, ale nie zniszczy materiału, z którego wykonana jest zasłona prysznicowa. Następnie zdemontuj zasłonę z żabek lub szyny, na której wisi. Namaczaj ją w roztworze przez około 30 minut. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń konieczne będzie kilkukrotne powtórzenie czyszczenia. Po około pół godziny wyjmij zasłonę prysznicową z roztworu i wypłucz pod bieżącą wodą. Tak wyczyszczoną zasłonę powieś pod prysznicem. Ocet świetnie zmiękcza wodę, niweluje bakterie i nieprzyjemne osady. Szybko rozpuszcza brud i sprawia, że pożółkłe powierzchnie znów są idealnie czyste.

Aby maksymalnie wydłużyć świeżość zasłony i uniknąć częstego, gruntownego czyszczenia, zastosuj kilka prostych nawyków. Po każdym prysznicu rozsuń zasłonę na całej długości, by mogła swobodnie wyschnąć, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci i pleśni. Co więcej, przed zastosowaniem octu na całej powierzchni, zawsze przetestuj roztwór na mało widocznym fragmencie materiału, aby upewnić się, że nie odbarwi ani nie uszkodzi Twojej zasłony. Nie wszystkie tkaniny reagują tak samo.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Następne pytanie