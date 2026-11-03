Weź po pół szklanki i spryskaj zapleśniałe uszczelki w kabinie prysznicowej. Wyżre z nich zarodniki grzyba i zlikwiduje ciemny nalot. Sposób na pleśń na uszczelkach w prysznicu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-11-03 11:41

Pleśń na uszczelkach w kabinie prysznicowej to efekt osiadającej w nich wilgoci. Z czasem zaczynają ciemnieć i porastać wykwitami, które nie są ani estetyczne, ani bezpieczne dla zdrowia. I z tego względu pleśni z uszczelek pod prysznicem trzeba pozbyć się jak najszybciej. W tym celu weź po pół szklanki i spryskaj uszczelki, a wyżre z nich zarodniki grzyba niemal od razu.

Ręka osoby w niebieskiej rękawiczce pryska uszczelki w kabinie. O usuwaniu pleśni przeczytasz na SE.
Autor: Pawel Michalowski/ Shutterstock Pleśń w kabinie prysznicowej

Sposób na pleśń na uszczelkach w prysznicu

Raczej nikogo nie zaskoczy fakt, że łazienka ze słabą wentylacją to wprost idealne miejsce do rozwoju pleśni i grzybów. Pleśń najczęściej pojawia się na silikonach i uszczelkach pod prysznicem, a przyczyną wykwitów jest oczywiście nadmierna wilgoć w pomieszczeniu. Dlatego pierwszą i najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni na uszczelkach w kabinie prysznicowej, jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć zakamarki w kabinie, aby nie zalegała w nich woda. Poza tym nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu uszczelek prysznicowych. Jeśli to możliwe to raz w miesiącu zdejmij je z szklanych drzwi i dokładnie usuń zebrane w nich zabrudzenia. A co zrobić, gdy pleśń na uszczelkach pod prysznicem już się pojawi? Wtedy pomoże domowy sposób, który odgrzybi te miejsca w kabinie.

Weź po pół szklanki i spryskaj zapleśniałe uszczelki w kabinie prysznicowej. Wyżre z nich zarodniki grzyba

Jeśli widzisz nalot w czarnym lub różowym kolorze, który pojawi się pod prysznicem, a najczęściej w jego silikonowych zabezpieczeniach, na brodziku i ma nieprzyjemny zapach stęchlizny, to właśnie pleśń. A z racji, że takie wykwity są niebezpieczne dla naszego zdrowia, warto zwalczyć je możliwie jak najszybciej. Pomoże nam w tym zwykły ocet i woda. Wymieszaj po pół szklanki każdego z tych płynów, spryskaj roztworem zapleśniałe uszczelki w kabinie prysznicowej i delikatnie wyszoruj je szczoteczką. W razie potrzeby zabieg powtórz, pozostawiając płyn na pół godziny na zainfekowanych elementach prysznica.

Domowy sposób na pleśń w kabinie prysznicowej. Jak działa ocet?

Ocet to świetny sposób na pleśń pod prysznicem i może być dobrą alternatywą dla chemicznych detergentów. Przede wszystkim ocet ma działania bakteriobójcze i grzybobójcze, co sprawia, że z łatwością rozprawi się z zarodnikami i pozostawi nasze fugi w łazience bez skazy. A wszystko za sprawą kwasu octowego, który niszczy strukturę komórkową pleśni, utrudniając jej wzrost i rozwój. Dodatkowo ocet może pomóc w rozpuszczeniu niektórych rodzajów zabrudzeń i osadów, które sprzyjają rozwojowi pleśni, ułatwiając jej usunięcie.

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PLEŚŃ
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