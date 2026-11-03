Polacy są jak Włosi. Poranne espresso tylko najwyższej jakości. Dlaczego tak bardzo pokochaliśmy ekspresy do kawy?

Historia kawy to fascynująca podróż, która rozpoczęła się w starożytnej Etiopii, gdzie według legendy pasterz Kaldi odkrył pobudzające właściwości rośliny, obserwując swoje kozy. Z Afryki kawa szybko trafiła na Półwysep Arabski, gdzie w XV wieku stała się cenionym napojem, spożywanym w klasztorach i kawiarniach, stając się centrum życia społecznego i intelektualnego. Przez Imperium Osmańskie dotarła do Europy w XVII wieku, początkowo budząc ciekawość i kontrowersje, by ostatecznie podbić kontynent. Dzięki ekspansji kolonialnej i zakładaniu plantacji w tropikalnych regionach, kawa rozprzestrzeniła się na cały świat, stając się jednym z najważniejszych towarów handlowych i nieodłącznym elementem codziennego życia miliardów ludzi.

Od setek lat świat dzieli się na miłośników tego czarnego trunku i tych, co wolą herbatę. Kawa przyciąga aromatem, wyrazistym smakiem oraz nieocenioną kofeiną. Nawet małe dzieci uwielbiają jej zapach i czekają na wiek, aby móc się rozkoszować jej smakiem. Kawa daje także ogromne pole do zabawy smakowej. Od klasycznego espresso, po kawy smakowe, mrożone, a nawet drinki w postaci tonik espresso.

Dlaczego warto pić kawę?

To styl życia i nieodrabiany smak. Jej właściwości wynikają głównie z obecności kofeiny oraz licznych antyoksydantów. Kofeina, będąca naturalnym stymulantem, działa na ośrodkowy układ nerwowy, blokując działanie adenozyny – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie zmęczenia. Dzięki temu kawa poprawia koncentrację, czujność, a także może zwiększać wydolność fizyczną. Oprócz kofeiny, kawa zawiera szeroką gamę związków bioaktywnych, w tym polifenole, takie jak kwas chlorogenowy. To właśnie te substancje odpowiadają za silne właściwości antyoksydacyjne kawy.

Ostatecznie, zdrowa kawa to kawa spożywana z umiarem. Dla większości zdrowych dorosłych osób umiarkowane spożycie to około 3-4 filiżanek dziennie (co odpowiada około 300-400 mg kofeiny). Przekroczenie tej dawki może prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak bezsenność, nerwowość, bóle głowy czy problemy trawienne.

Dlaczego Polacy pokochali ekspresy do kawy?

Zdrowa i smaczna kawa to coś więcej niż klasyczny napój rozpuszczalny.

Kawa rozpuszczalna pojawiła się w Polsce pod koniec lat 70-tych. Miała być szybka i tanią odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów. Obecnie wiadomo, że prawdziwej kawy nie wystarczy zalać wodą. Bariści podkreślają, że przygotowanie kawy to rytuał - mielenie i zaparzanie ziaren, odpowiednia wodą i czas. Aby cieszyć się z domu najlepszą kawę warto zainwestować w ekspres do kawy.

Marka SharkNinja ma swoim asortymencie szeroki wybór ekspresów do kawy. Dla miłośników tego czarnego napoju, którzy chcą maksymalnie wykorzystać ten domowy rytuał poleca się ekspres Ninja AutoBarista Pro. To Twój osobisty barista w domu.

Wyobraź sobie poranek. Budzisz się, a w głowie już rodzi się myśl o idealnej kawie. Zamiast stać w kolejce w kawiarni, albo męczyć się z fusami i skomplikowanymi ekspresami, podchodzisz do swojego Ninja Auto-Barista Pro. Zapomnij o odmierzaniu, spienianiu mleka w garnuszku czy zgadywaniu proporcji. On robi to za Ciebie, z taką precyzją, jakbyś miał profesjonalistę w kuchni.

To, co w nim urzeka, to niesamowita swoboda. Jeden dzień masz ochotę na klasyczne, mocne espresso, które postawi Cię na nogi. Innym razem marzy Ci się kremowe latte, z idealnie spienionym mlekiem, które rozpływa się w ustach, niczym deser. A może wpadną znajomi i każdy ma swoje preferencje? Żaden problem! Od cappuccino, przez flat white, aż po orzeźwiające cold brew – ten ekspres ogarnie to wszystko. Co więcej, sam spienia mleko w trzech różnych stylach i sześciu rozmiarach, więc zawsze dostaniesz dokładnie to, czego pragniesz, bez zbędnego kombinowania. To jak mieć kawiarniane menu na wyciągnięcie ręki, w zaciszu własnego domu.

Ninja Auto-Barista Pro ogranicza konieczność samodzielnego odmierzania, sprawdzania i integrowania kawy z naszymi smakami. Zintegrowany młynek oznacza, że każda filiżanka kawy zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren, a to, jak wiemy, klucz do prawdziwie aromatycznego napoju. Kawa smakuje jak z najlepszej kawiarni, z bogatą pianką i głębokim smakiem. Ninja Auto-Barista Pro ma dwa oddzielne zbiorniki na ziarna, więc możesz mieć jednocześnie pod ręką swój ulubiony, mocny blend i na przykład delikatniejszą kawę o jaśniejszym paleniu, albo właśnie bezkofeinową opcję.

A co najważniejsze, obsługa jest intuicyjna. Duży, dotykowy ekran sprawia, że wybór ulubionego napoju to czysta przyjemność, a jeśli masz swoje ulubione ustawienia, możesz je zapisać, by za każdym razem cieszyć się idealną kawą bez ponownego programowania. To ekspres, który nie tylko parzy kawę, ale przede wszystkim ułatwia życie i dodaje mu odrobiny luksusu.

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe