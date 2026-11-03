Lotnisko w Modlinie zamknięte. Awaryjne lądowanie samolotu i alarm bombowy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-03 11:06

Port Lotniczy Modlin został we wtorek sparaliżowany po awaryjnym lądowaniu samolotu Boeing 737 MAX z Londynu, na którego pokładzie zgłoszono alarm bombowy. Na miejscu trwają intensywne działania służb, w tym pirotechników, co doprowadziło do zamknięcia lotniska do odwołania i licznych opóźnień w ruchu lotniczym. Sytuacja dotyczy 181 osób.

Awaryjne lądowanie w Modlinie 03.11.2026

We wtorek, 3 listopada na lotnisku Warszawa Modlin doszło do awaryjnego lądowanie samolotu lecącego z Londynu Heathrow na lotnisko Chopina w Warszawie. Przyczyną był alarm bombowy dotyczący tej maszyny.

Alarm ogłoszono o godzinie 9:54, a już o 10:01, Boeing 737 MAX wylądował na lotnisku w Modlinie. Na pokładzie znajduje się łącznie 181 osób. Obecnie na miejscu trwają działania służb - w tym pirotechników, którzy sprawdzają sytuację i określają, czy alarm znajduje potwierdzenie w faktach.

Zgodnie z treścią najnowszego komunikatu rozpoczęto już proces opuszczania pokładu przez pasażerów feralnego samolotu. Pasażerowie po opuszczeniu samolotu będą oczekiwać w hali przylotów lotniska Warszawa-Modlin.

Zamknięte lotnisko w Modlinie

– W związku z zaistniałą sytuacją Lotnisko Warszawa/Modlin pozostaje zamknięte do odwołania. Trwają działania służb mające na celu weryfikację zgłoszonego zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie portu lotniczego – przekazały władze portu lotniczego Warszawa Modlin.

Na czas zamknięcia portu wstrzymano wszystkie operacje lotnicze w tym porcie, co siłą rzeczy spowoduje liczne opóźnienia dla pasażerów lecących z i do Modlina.

Lotnisko Modlin
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