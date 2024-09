Kupuję za 3 zł w aptece i przecieram kabinę prysznicową. Usuwa pleśń z uszczelek, a szyba lśni czystością bez osadu i smug. Sposób na czyszczenie kabiny pryszcznicowej

Moja babcia tak czyściła ramy okienne. Nie wyobrażam sobie robić to inaczej. Płyn do naczyń mieszam z tym i wcieram w ramy PCV. Lśnią bielą i czystością

Dlaczego kabina prysznicowa się brudzi?

Regularny kontakt z wodą, mydłem oraz żelami do kąpieli sprawia, że prysznic się brudzi. Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi pleśni oraz bakterii, a te z kolei wywołują brzydkie zapachy. Kabinę prysznicową należy regularnie czyścić. Tylko w ten sposób uniknie się trudnych do usunięcia zabrudzeń. Najczęściej na kabinie prysznicowej osadza się kamień z wody. To nic innego jak wytrącającego się cząsteczki wapnia oraz innych minerałów. Kamień z wody jest trudny do wyczyszczenia i najlepiej sięgać po kwasowe roztwory. Z tego rodzaju zabrudzeniami dobrze radzi sobie ocet i kwasek cytrynowy. Biały ocet wymieszaj z wodą z proporcjach 1:1 i dokładnie przetrzyj kabinę prysznicową. Kwasek cytrynowy ma łagodniejsze działania i poradzi sobie z niewielkimi zabrudzeniami. Świetnie sprawdzi się prewencyjnego czyszczenia kabiny prysznicowej.

Kupuję w aptece i przecieram kabinę prysznicową. Po kamieniu oraz pleśni nie ma ślady

Świetnym sposobem na zachowanie kabiny prysznicowej w czystości jest woda utleniona. Kupisz ją za ok. 3 zł w każdej aptece. Wystarczy, że wylejesz kilka kropel wody utlenionej na gąbkę i dokładnie przetrzesz kabinę prysznicową. Woda utleniona usunie kamień i sprawi, że szyba będzie czysta bez zacieków. Zdarza się, że na gumowych elementach armatury prysznicowej pojawia się pleśń. W takim przypadku najlepiej jest sięgnąć po mieszankę sody oczyszczonej oraz właśnie wody tlenionej. Do 3 łyżek sody dodaj kilka kropli wody utlenionej oraz zwykłej wody. Całość wymieszaj aż powstanie gęsta pasta. Nałóż ją na wszystkie miejsca pokryte pleśnią. Odczekaj około 10 minut i całość dokładnie zmyj. Woda utleniona działa bakteriobójczo i usuwa zarodniki pleśni z powierzchni.

