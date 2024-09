Wlewam 100 ml do wody i spryskuję grzyba na ścianach. Po wytarciu ściereczką nie ma ani śladu po ciemnym nalocie. Sposób na usunięcie grzyba ze ścian

Wlewam do odpływu co 2 tygodnie, a mój zlew jeszcze nigdy nie był zatkany. Czyszczący roztwór odtyka rury i usuwa brzydki zapach. Sposób na odetkanie zlewu

Wrzucam to do wody i przecieram brudny piekarnik. Bez sody oczyszczonej. Piekarnik w 30 min jest jak nowy. Czyszczenie piekarnika

Wlewam 100 ml do wody i spryskuję grzyba na ścianach. Po wytarciu ściereczką nie ma po nim ani śladu

Zbliża się jesień, chłodniejsze dni i noce, a co za tym idzie - idealny okres do rozwoju pleśni i grzybów na ścianach i sufitach. Najczęściej jest to efekt nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń i zbyt wysokiej wilgotności powierza. Ciemny nalot wygląda nie tylko nieładnie, ale też brzydko pachnie i może powodować wiele dolegliwości zdrowotnych. Dlatego, jeśli zauważysz, że na ścianach pojawił się grzyb, to natychmiast reaguj. Oczywiście możesz wezwać specjalistę, który pomoże Ci się uporać z problemem. Jednak wcześniej warto wypróbować domowy sposób na grzyba na ścianie. U mnie zadziałała mieszanka wody z octem i olejkiem herbacianym. Do 100 ml wody wlałam 100 ml octu spirytusowego i dodałam 20 kropli olejku z drzewa herbacianego. Zamieszałam i spryskałam ciemne wykwity na ścianie. Po 20 minutach wyszorowałam te miejsca szczotką i przetarłam ściereczką. Po grzybie na ścianach nie było śladu.

Domowy płyn na grzyba na ścianach

Oprócz wyżej opisanego płynu do usuwania grzyba ze ścian równie skutecznym sposobem będzie mieszanka z wodą utlenioną. Jak ją przygotować? Wymieszaj pół szklanki wody utlenionej z 20 kroplami olejku herbacianego i zaaplikuj na miejsca z wykwitem na ścianie. Po 20 minutach wyszoruj gąbką lub szczotką i osusz. Grzyb ze ściany znika i nie pojawia się ponownie.

Jak zapobiec powstawaniu grzyba na ścianach?

W zapobieganiu powstawania grzyba na ścianach najważniejsze jest wietrzenie pomieszczeń. Należy wymusić cyrkulację powietrza poprzez sprawnie działającą wentylację wywiewną, a przede wszystkim poprzez regularne wietrzenie pomieszczeń.

