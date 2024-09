﻿Kiedy przypaliłam garnek zagotowałam w nim wodę i wsypałam 1 łyżkę. Po 12 godzinach po spaleniźnie nie było ani śladu. Czyszczenie przypalonego garnka

Moja babcia zawsze do worka z ziemniakami wkładała to. Dzięki temu ziemniaki przez długie tygodnie zachowywały świeżość i nie puszczały pędów

Tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, aby w domu zagościł charakterystyczny zapach spalenizny. Z taką sytuacją chyba każda z nas miała do czynienia przynajmniej raz w życiu. Choć przypalony garnek często wygląda na zniszczony, a my usilnie próbujemy go uratować stosując silne detergenty i szorstki zmywak lub szczotkę. Bywa, że ciężka praca nie idzie na marne i stopniowo zabrudzenie zaczyna znikać. Warto jednak ułatwić sobie zadanie i wypróbować domowe sposoby na przypalony garnek. Jak zatem wyczyścić przypalony garnek, aby nie wylądował w koszu na śmieci? Ja zawsze wykorzystuję do tego sól kuchenną. Wlewam na dno garnka wody tak do wysokości 5 mm i ją zagotowuję. Wsypuję łyżkę soli i zostawiam ten roztwór w przypalonym naczyniu na 12 godzin. Po tym czasie myję je gąbką, a po spaleniźnie nie ma ani śladu.

Jak wyczyścić przypalony garnek? Domowe sposoby

Istnieje jeszcze kilka innych domowych sposobów na wyczyszczenie przypalonego garnka. Z pewnością w takiej sytuacji pomocna będzie soda oczyszczona. Do wyczyszczenia garnka przygotuj pastę z sody oczyszczonej i wody. Rozsmaruj ją na powierzchni naczynia i pozostaw na kilka godzin. Potem wyczyść przypalony garnek sodą i gąbką. Kolejnym dobrym sposobem na wyczyszczenie przypalonego garnka jest ocet. Wlej szklankę octu i 2 szklanki wody do naczynia i podgrzej na kuchence. Wyłącz podgrzewanie i spróbuj szpatułką oderwać wszystkie resztki pozostałe na dnie. Trik z octem nie nadaje się do garnków emaliowanych.