Wlewam 200 ml do przypalonego garnka, podgrzewam i dosypuję sody. Spalenizna znika w oka mgnieniu, a naczynie jest ocalone. Jak wyczyścić przypalony garnek?

Podczas porządków wrzucam to do sedesu. Zostawiam na noc, a rano muszla klozetowa jest lśniąco czysta. Działa lepiej niż profesjonalny płyn do WC. Sposób na czyszczenie toalety

Wlewam 200 ml do przypalonego garnka, podgrzewam i dosypuję sody. Spalenizna znika w oka mgnieniu

Co zrobić w sytuacji, gdy przypalimy garnek? Jedni z nas spisują go na straty i wyrzucają do śmieci, inni z kolei podejmują wyzwanie i próbują go wyszorować. Jednak tu sprawę ułatwi domowy sposób na wyczyszczenie przypalonego garnka. Wystarczy wlać do niego 200 ml octu, dodać 200 ml wody i podgrzać. Następnie wsypujemy dwie łyżki sody oczyszczonej i pozostawiamy na około 15 minut. Po tym czasie wystarczy wylać zawartość i umyć gąbka nasączoną płynem do mycia naczyń. Spalenizna zejdzie z powierzchni garnka bez większego problemu, a on będzie jak nowy. Pamiętaj jednak, że ta metoda nie nadaje się do czyszczenia emaliowanych naczyń. Czym jeszcze można wyczyścić przypalony garnek?

Czym wyczyścić przypalony garnek?

Z pewnością w wyczyszczeniu przypalonego garnka pomocna będzie soda oczyszczona. Do wyczyszczenia garnka przygotuj pastę z sody oczyszczonej i wody. Rozsmaruj ją na powierzchni naczynia i pozostaw na kilka godzin. Potem wyczyść przypalony garnek sodą i gąbką. Do usunięcia spalenizny możesz wykorzystać kostkę płynu do naczyń. Wlej płyn do naczyń do silikonowej foremki na lód i wstaw na kilka godzin do zamrażalnika. Następnie kostką pocieraj zabrudzone powierzchnie. Po chwili twój przypalony garnek będzie jak nowy.

Ocet - dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu? 12 praktycznych zastosowań octu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.