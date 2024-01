Wymieszałam ze sobą te dwa składniki i nałożyłam na przypaloną patelnię od spodu. Po 20 minutach nie było śladu spalenizny. Czyszczenie przypalonej patelni

Jak wyczyścić przypaloną patelnię od spodu?

Przypalona od spodu patelnia to całkowicie normalna sprawa w kuchni. Najłatwiej jest przypalić patelnię na kuchence gazowej. Wystarczy chwila nieuwagi i za duży ogień i powstaje przypalenie. Spalenizny z patelni należy się jak najszybciej pozbyć. Może ona przyczynić się do szybszego zniszczenia się naczynia, a nawet mieć wpływ na smak przygotowywanych potraw. Zanim zabierzesz się za czyszczenie przypalonej patelni od spodu sprawdź, z czego jest ona wykonana. Nie każde tworzywo można czyścić w ten sam sposób. Najpopularniejsze są patelnie teflonowe. W takim przypadku, gdy pojawia się spalenizna, to warto sięgnąć po ten domowy sposób. Uratował mnie on już nie jeden raz.

Mieszam ze sobą te składniki i nakładam na przypaloną patelnię teflonową. Spalenizna odchodzi w mgnieniu oka

Patelnia teflonowe są bardzo popularne. Teflon charakteryzuje się wysoką odpornością na temperatury oraz mechaniczne uszkodzenia. Czyszczenie przypalonej patelni teflonowej od spodu nie jest trudne. Będziesz potrzebować jedynie pasty z sody oczyszczonej i wody utlenionej. Wymieszaj ze sobą ta dwa składniki, by powstała gęsta papka. Nałóż ją na spaleniznę i pozostaw na około 20 minut. Po tym czasie przepłucz patelnię teflonową wodą i delikatnie wyszoruj płynem do naczyń. U mnie ten sposób działa za każdym razem.

