Gdzie wyrzucić opakowanie po sodzie oczyszczonej? Polacy nagminnie popełniają ten błąd. To bardzo proste

Gdzie wyrzucić puste opakowanie po sodzie oczyszczonej?

Segregacja śmieci to temat, który nadal budzi wiele kontrowersji. Zdaniem ekspertów dokładna segregacja odpadów to najprostszy i zarazem najbardziej skuteczny sposób na ochronę środowiska, który może robić każdy z nas. Dzięki recyklingowi śmieci mniej odpadów trafia na wysypiska śmieci, a więcej tworzyw jest wykorzystywanych ponownie. Sprawia to, że zmniejsza się produkcja plastików, a papier i metale są stale recyklingowe. W Polsce już od kilku lat obowiązuje nakaz segregacji śmieci. Zarówno mieszkańcy bloków, jak i domków jednorodzinnych są zobligowani do dokładnego dzielenia swoich odpadów. Za brak segregacji Straż Miejska może wystawić mandat w wysokości 500 zł.

System segregacji śmieci w Polsce jest stosunkowo prosty i opiera się na kontenerach w różnych kolorach. W całym kraju obowiązuje jeden system. Do których pojemników wyrzucać poszczególne odpady?

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Wiele osób zastanawia się, gdzie wyrzucić puste opakowanie po sodzie oczyszczonej. Czy jest to papier, plastik, a może odpad zmieszany. Zgodnie z wytycznymi opakowanie po sodzie oczyszczonej traktowane jest jak puste saszetki po przyprawach. Tego rodzaju śmieci trafiają do dwóch kontenerów, albo żółtego na metale i tworzywa sztuczne, albo do niebieskiego na papier. Jeżeli opakowanie po sodzie oczyszczonej jest papierowe ale wyścielane folią od zewnątrz to najlepiej jest wyrzucić je do kontenera na odpady zmieszane.

