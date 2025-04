W służbie piękna. Nowości i sprawdzone bestsellery z Notino

Każda osoba używająca makijażu zgodzi się co do jednego: pędzle mają równie duże (jeśli nie większe) znaczenie niż same kosmetyki. Notino Makeup Brushes Professional Domed Foundation Make-Up Brush 123 pomaga w bezproblemowym i równomiernym rozprowadzaniu podkładu – bez smug. Niezależnie od tego, czy lubisz lekkie rozblendowanie, czy pełne krycie – wystarczy kilka pociągnięć, by wszystko stapiało się ze skórą idealnie. Wygodna rączka i precyzyjny kształt sprawiają, że aplikacja jest szybka, łatwa i dokładna. Jesteś fanką gąbek? Musisz wypróbować Notino Super Soft Make-Up Sponge – super miękka, idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy i pozwala łatwo wpracować kremowe i płynne kosmetyki. Efekt? Jak z Instagrama!

Podkreśl policzki jak profesjonalistka – wystarczy pędzel Notino Makeup Brushes Professional Angled Blush Make-Up Brush 161. Jego skośny kształt idealnie podąża za konturami twarzy i umożliwia płynne rozprowadzanie koloru bez ostrych przejść. Miękkie, gęste włosie zapewnia naturalny i świeży efekt.

Latem szczególnie docenisz Bibułki matujące Notino, które skutecznie usuwają nadmiar sebum bez naruszania makijażu. A na koniec polecamy Bawełniane płatki kosmetyczne Notino do demakijażu i oczyszczania twarzy, które pomagają w dokładnym demakijażu – są bardzo delikatne i nie zostawiają włókien na skórze.

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Tom Ford Private Blend: Ekskluzywna kolekcja perfum już na Notino

Wyjątkowe i urzekające. Ekskluzywna kolekcja Private Blend od Toma Forda została stworzona dla prawdziwych koneserów i miłośników zapachów. Dlatego z ogromną radością witamy ją w ofercie Notino! Unikalne flakony, nietuzinkowe kompozycje – tej kolekcji nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybraliśmy dla Ciebie kilka perełek, które warto mieć przy sobie w nadchodzące ciepłe miesiące.

Zamknij oczy i przenieś się do włoskiego Portofino. Tom Ford Neroli Portofino Eau de Parfum to uniseksowy zapach, który przywodzi na myśl morską bryzę, krystaliczną wodę i nadbrzeżną roślinność słonecznych Włoch. Kompozycja pełna cytrusów, kwiatów i ambry rozświetli Twój dzień.

Lato, które nigdy się nie kończy? Z Tom Ford Soleil Blanc to proste. Ta uwodzicielska kompozycja łączy kardamon z luksusowym ylang-ylang, tworząc zapach, który przywołuje pragnienie słońca i elegancji. Wypróbuj także wersję w postaci rozświetlającego olejku do ciała Tom Ford Soleil Blanc Shimmering Body Oil – idealna na letnie wieczory.

W upalne dni sięgnij po coś lekkiego – np. Tom Ford Lost Cherry All Over Body Spray. To świetny sposób na cieszenie się słodką nutą Lost Cherry, zachowując przy tym świeżość i lekkość.

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Restart dla Twojego ciała: Najlepsze nowości do pielęgnacji

Bądźmy szczere – ile razy nasza twarz dostała porządną dawkę nawilżenia, a reszta ciała… cóż, została zostawiona samej sobie w piżamie? Wiosna to świetna okazja, by nadrobić zaległości i zadbać o skórę tak, by przy lżejszych ubraniach wyglądała świeżo i zdrowo.

Zacznij od prysznica. Sol de Janeiro Delicia Drench shower oil to olejek, który delikatnie oczyszcza, intensywnie nawilża i zamienia się w kremową piankę, pozostawiając skórę miękką i odżywioną. Mieszanka naturalnych olejków oraz zapach śliwki, wanilii i drzewa sandałowego wprawia w cudowny nastrój.

Masz wyjątkowo szorstką skórę po zimie? Spróbuj szczotkowania na sucho przed prysznicem – pobudza mikrokrążenie, wspomaga złuszczanie i wygładza skórę. Preferujesz tradycyjny peeling? Wypróbuj Collistar Special Perfect Body Cryoactive Talasso-Scrub. Delikatne drobinki złuszczają martwy naskórek, oczyszczają i poprawiają krążenie. Po zastosowaniu skóra jest gładka, promienna i odnowiona. Dodatkowo efekt chłodzenia sprawdzi się w cieplejsze dni.

Czas na solidne nawilżenie. CeraVe Intensive Moisturizing Lotion to strzał w dziesiątkę dla skóry suchej, bardzo suchej i swędzącej. Zawiera unikalny kompleks Hydro-Urea, ceramidy, technologię MVE i masło shea – wszystko, czego potrzeba, by odbudować barierę hydrolipidową i przywrócić komfort.

Chcesz nawilżyć skórę i uzyskać piękną, naturalną opaleniznę? Coco & Eve Sunny Honey Gradual Tanning Lotion nadaje równomierny, słoneczny odcień bez konieczności opalania. Zawiera olejek migdałowy, wodę kokosową i kwas hialuronowy dla efektu glow i nawilżenia.

Nie zapomnij o dłoniach – Nuxe Rêve de Miel Cica Rich Hand Cream z miodem i cica zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, intensywnie odżywia i chroni. Robisz manicure? Zabezpiecz dłonie podczas stylizacji dzięki Notino Collection UV Protection Gloves Black – te rękawiczki ochronne chronią skórę dłoni przed promieniowaniem UV z lamp. Możesz je zawsze mieć pod ręką dzięki praktycznemu opakowaniu wielokrotnego zamykania.

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Zostań IT Girl: IT Cosmetics Już w Notino

IT Cosmetics – kultowa marka łącząca kosmetyki kolorowe i pielęgnację skóry, która podkreśla naturalne piękno i poprawia kondycję cery. Stworzona przez dermatologów i chirurgów plastycznych, wykorzystuje skuteczne składniki aktywne, takie jak kolagen, peptydy i antyoksydanty. Teraz dostępna w Notino!

Spróbuj słynnego IT Cosmetics Confidence in a Cream, czyli kremu przeciwstarzeniowego, który walczy z 10 oznakami starzenia się skóry. Zawiera kompleks peptydowy, ceramidy, skwalan i niacynamid – zapewnia długotrwałe nawilżenie, odnowę i wzmocnienie bariery ochronnej.

A może numer 1 wśród podkładów w USA? IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Cream to pełne krycie, serum przeciwstarzeniowe i ochrona przeciwsłoneczna w jednym. Zapewnia jednolity koloryt, naturalne wykończenie i całodniowe nawilżenie.

Hitem marki jest również IT Cosmetics Superhero Mascara – pogrubiający tusz, który dodaje rzęsom objętości, długości i podkręcenia. Zawiera biotynę, hydrolizowany kolagen, peptydy i intensywnie czarny pigment. Nasz inny ulubieniec? Wielokrotnie nagradzany korektor IT Cosmetics Bye Bye Under Eye. Wodoodporny, ekstremalnie kryjący – zakryje wszystko: cienie, zaczerwienienia, przebarwienia czy drobne zmarszczki.

i Autor: materiały prasowe Notino