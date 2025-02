Makijaż na wiosnę. Trendy, formuły i kolory

Kluczem do pięknego wyglądu skóry jest odpowiednia pielęgnacja. Może się zdarzyć, że nie naprawi ona wszystkich problemów i czasem potrzebna jest wizyta u dermatologa, jednak nawet wtedy może ona znacząco wspomóc kurację zleconą przez lekarza. Prawidłowa pielęgnacja to kilka podstawowych kroków, które powinniśmy wykonywać rano i wieczorem. Codzienne rytuały nie tylko pomogą naszej skórze, ale mogą stanowić także rewelacyjny moment odprężenie i czas tylko dla nas.

Krok 1 - demakijaż

Zmycie makijażu to absolutna podstawa każdej wieczornej pielęgnacji. Kosmetolodzy są zgodni, największych grzechem jakie popełniamy jest chodzenie spać w makeupie. Dokładny demakijaż to podstawowa rzecz, jaką powinniśmy wykonywać przed spaniem.

Krok 2 - odpowiednie mycie twarzy

Wiele osób błędnie myśli, że wykonany demakijaż oznacza, że twarz jest umyta. Tak nie jest, po pozbyciu się ze skóry makeupu musimy ją dogłębnie oczyścić, w tym celu stosuje się wszelkie kosmetyki zmywalne wodą, takie jak żele do mycia, pianki i płyny myjące. Dopiero po tym kroku nasza skóra jest czysta i przygotowana pod inne kosmetyki.

Krok 3 - tonizacja

Kiedy mamy już dobrze oczyszczoną skórę to czas na tonik. Wiele osób uważa, że produkt ten ma działanie podobne do płynów micelarnych i oczyszcza cerę. tak jednak nie jest. Tonik przede wszystkim tonizuje cerę, co oznacza przywrócenie i podtrzymanie jej naturalnego pH, które często jest zaburzone przez kosmetyki, które stosujemy. Dodatkowo produkty dostępne na rynku posiadają także inne właściwości, takie jak nawilżenie czy działanie kojące.

Krok 4 - serum

Serum to preparat o działaniu silniejszym niż kremy. Stosuje się zazwyczaj go przed aplikacją kremu, by aktywne składniki w nim zawarte mogły lepiej się wchłonąć. Jego działanie jest silnie skoncentrowane i w zależności od swoich potrzeb może wybierać kosmetyki o innych właściwościach. Obecnie na rynku dostępnych jest ich na prawdę wiele, są takie o działaniu przeciwzmarszczkowym, zmniejszającym pory, czy niwelującym przebarwienia. Kosmetolodzy rekomendują, by co jakiś czas zmieniać serum, tak by nasza skóra nie przyzwyczaiła się do jego składników aktywnych.

Krok 5 - krem i krem pod oczy

Ostatnim krokiem podstawowej pielęgnacji jest krem, również krem pod oczy. To ostatni etap porannej i wieczornej rutyny. Podobnie jak w przypadku serum możemy wybierać kosmetyki dopasowane do naszych potrzeb. Pamiętajmy jednak o właściwym nawilżeniu skóry, nawet cera tłusta tego potrzebuje. Na tak przygotowaną twarz możesz zastosować masaż, dzięki temu skóra będzie jeszcze bardziej pobudzona, a składniki aktywne zawarte w kosmetykach lepiej się wchłoną. Przed aplikacją makijażu należy jeszcze pamiętać, by zastosować krem SPF, który będzie chronił przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. To krok, którego nie wolno pomijać.

Kosmetyki na wiosnę 2025

CHARLOTTE TILBURY Hollywood Flawless Filter

Zainspirowany uwielbianymi filtrami z mediów społecznościowych i jasnymi hollywoodzkimi światłami - rozmywa niedoskonałości, wygładza i rozświetla, nadając niesamowity magiczny blask! Do stosowania jako koloryzujący primer, pod podkład lub do zmieszania z podkładem, a także jako rozświetlacz na wystające partie twarzy. Niesamowicie lekka formuła nawilża do 24 godzin, a jednocześnie wygładza i widocznie rozjaśnia skórę, zapewniając promienne wykończenie.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

PIXI On-The-Glow Base

Naturalne, a jednocześnie nieskazitelne wykończenie nigdy nie było łatwiejsze! Ten pielęgnacyjny podkład jest nasycony pigmentem uwydatniającym piękno skóry. Tworzy doskonałą bazę, która za jednym pociągnięciem poprawia i doskonali cerę. Dostępny jest w szerokiej gamie osiemnastu odcieni. Produkt daje efekt cielistego naturalnego wykończenia na całej powierzchni twarzy lub w obszarach, które potrzebują pełniejszego krycia. Zawarte w nim ceramidy i humektanty zapewniają nawilżenie i jedwabistość skóry, a ekstrakty z rokitnika zwyczajnego i owoców dostarczają jej bogactwo przeciwutleniaczy.

Ten podkład to prawdziwa innowacja – łączy jakość formuły z doskonałym wykończeniem. Forma sztyftu umożliwia szybką aplikację , łatwo mieści się do torebki i jest prosty w użyciu! To idealna baza, by osiągnąć jeszcze lepszy wygląd Twojej skóry!

i Autor: materiały prasowe PIXI

NYX BARE WITH ME CONCEALER SERUM

To jest interwencja skórna! Pożegnaj zestresowaną skórę z naszym najnowszym dodatkiem do rodziny Bare With Me. Cienie pod oczami? Koniec z tym! Trądzik na twarzy i szyi? Przykrty! Zaczerwienienie na twarzy i szyi? Dziewczyno, pa! Suche plamy na skórze? Nie znam ich! Zawiera kochające skórę składniki: grzyb tremella, cykę i zieloną herbatę, zapewniając nawilżenie do 24 godzin. Dostępny w 13 ultra nawilżających odcieniach o średnim kryciu, nieciastkującym się, naturalnym wykończeniu. Pod oczy, twarz i ciało. Formuła w 100% wegańska i cruelty-free.

i Autor: materiały prasowe NYX

Bobbi Brown Bronzing Powder

Chcesz, aby Twoja twarz wyglądała na opaloną nawet w dni, gdy nie spędzasz czasu na świeżym powietrzu lub gdy słońce wciąż chowa się za chmurami? Bronzer Bobbi Brown Bronzing Powder pomoże Ci w kilka chwil uzyskać efekt opalenizny i skóry muśniętej słońcem w zaciszu własnego domu. Zadba o subtelne koloryzowanie skóry, dzięki czemu z łatwością uzyskasz efekt naturalnej opalenizny. Co więcej, ten bronzer pozwoli Ci podkreślić kontury i skorygować kształt twarzy. Bądź opaloną boginią, kiedy tylko masz na to ochotę.

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown

SUPER STAY TEDDY TINT

Poznaj tint do ust Teddy Tint od Maybelline New York, który otuli Twoje usta pluszową miękkością. Lekka, wegańska formuła utrzymuje się do 12 godzin* na ustach, pozostawiając piękne, matowe wykończenie – od delikatnego efektu blur po intensywny kolor. Odkryj 5 subtelnych odcieni o bogatej pigmentacji, które możesz stopniować i dowolnie łączyć. Stwórz look o jakim marzysz od ombre aż do pełnego krycia. Gotowa do noszenia tej pluszowej formuły przez cały dzień?