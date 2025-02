Kolory żywe jak nigdy! Bestsellerowe szminki teraz w jeszcze bardziej napigmentowanej odsłonie

Avon zapytał 3 tys. kobiet z całego świata, co jest dla nich najważniejsze przy zakupie szminki.1 Najczęstsza odpowiedź to „Chcę, aby kolor na ustach wyglądał identycznie jak kolor na szmince”. To stało się impulsem do stworzenia ulepszonej formuły szminek Ultra Colour, która teraz zawiera więcej pigmentów. Dzięki temu idealnie odzwierciedla odcień, który widzisz na pomadce, a pomalowane nią usta powalają na kolana ultranasyconą barwą już po nałożeniu pierwszej warstwy, niezależnie od odcienia skóry.

Efekt? Totalny szał! Większość, bo aż 7 na 10 kobiet potwierdza, że nowa ultramatowa szminka to najbardziej napigmentowana pomadka, jakiej kiedykolwiek używały!

Ulepszone szminki Ultracour dostępne są w 3 rodzajach wykończenia: ultramatowym, ultrakremowym i ultralśniącym. W sumie to aż 50 nasyconych odcieni, w tym kilka nowych zgodnych z najnowszymi trendami. Ultramatowa szminka dostępna jest w 4 nowych kolorach: Fiercely Red, Peach Macaron, Maiden Mauve i Coffee Date. Ultralśniąca zachwyca czterema nowymi połyskującymi odcieniami: Fire Flash, Scarlet Standlet, Sparkle Nude, High Beam.

Szminki Ultra Colour zawierają olejek jojoba i awokado oraz witaminę dla ultranawilżenia. Dostępne są w nowym, lekkim opakowaniu, które nadaje się do recyklingu.

Dopasuj odcień w wirtualnym studio

Nie jesteś pewna, która formuła i kolor będą dla Ciebie idealne? W wirtualnym studio Avon możesz przymierzyć różne odcienie i sprawdzić, który najlepiej do Ciebie pasuje przed złożeniem zamówienia. Trzy wykończenia, ta sama moc pigmentu – niezależnie od wyboru, Twoje usta skradną show każdego makijażu, a Ty będziesz cieszyć się żywymi kolorami jak nigdy!

Pomadki Ultra Colour będą dostępne w katalogu Avon 02/2025 w cenie 29,99 zł. Można je zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

