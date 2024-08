Gdzie wyrzucić butelkę po occie? Prawie każdy popełnia ten błąd! Który pojemnik jest odpowiedni?

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Segregacja śmieci to nie tylko dobry nawyk dbający o naszą planetę, ale również wymóg prawny. W Polsce za brak segregacji odpadów nakładane są kary, które mogą wynieść od dwukrotnej do czterokrotnej stawki za opady zbierane selektywnie. Dodatkowo, Straż Miejska może wystawić mandat w wysokości 500 zł. Segregacja odpadów to jedna z najważniejszych czynności, jaką mogą zrobić zwykle ludzi w trosce o planetę. Pozwala ona zredukować liczbę wysypisk i optymalnie wykorzystać odpady do recyklingu. Segregacja śmieci jest absolutnie podstawowym narzędziem ochrony środowiska. Każdy powinien poświęcić chwilę, aby dokładnie posortować śmieci. Nie jest to ani czasochłonne, ani męczące.

System segregacji śmieci w Polsce jest bardzo łatwy. Opiera się na różnych kolorach kontenerów na różne odpady. Do których pojemników wyrzucać poszczególne odpady?

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Bardzo często zdarza się, że nie wiemy, gdzie wyrzucić dany odpad. Dla przykładu plastikowe butelki po oleju lub innych tłustych płynach nie powinny znaleźć się w żółtym kontenerze, a w czarnym. Podobnie jest w paragonami, które zazwyczaj nie nadają się do pojemnika na papier. Niektóre sklepy wprowadziły specjalnie paragony, które można segregować. Również potłuczona zastawa, szklanki oraz kubki powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszanie. Wiele wątpliwości budzi również butelka po zużytym occie. Bez problemu można ją wyrzucić do zielonego pojemnika na szkło. Kwasowa formuła octu nie wpływa na ponowną możliwość wykorzystania szklanej butelki.

