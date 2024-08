i Autor: Shutterstock

Segregacja śmieci

Gdzie wyrzucić zużyty filtr do wody? Polacy nagminnie popełniają ten błąd. Segregacja śmieci

Segregacja śmieci sprawia niektórym osobom spore trudności. Często zastanawiamy się, do którego pojemnika na odpady wrzucić konkretną rzecz. I tak też jest w przypadku zużytych filtrów do wody z dzbanka. Gdzie powinno się je wyrzucić? Do pojemnika z tworzywami sztucznymi, a może tego na odpady zmieszane? Polacy nagminnie popełniają ten błąd podczas segregacji śmieci.