Gdzie wyrzucić puste opakowanie po proszku do prania? Prawie nikt nie robi tego dobrze! Sprawdź, w któym pojemniku powinny się znaleźć opakowania po detergentach

Gdzie wyrzucić puste opakowania po proszku do prania. Do którego pojemnika wrzucić chemię gospodarczą?

W Polsce już od kilku lat obowiązuje obowiązek segregacji odpadów. Wymusza on na obywatelach selekcję odpadów oraz umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach. Segregacja śmieci to jeden z najważniejszych elementów ochrony środowiskach. Eksperci alarmują, że ludzkość generuje ogromne ilości śmieci, które zalegają na wysypiskach oraz w morzach i oceanach. Finalnie plastyki i inne tworzywa sztuczne przenikają do żywych organizmów. W Polsce obowiązuje system segregacji śmieci oparty o kolory pojemników. Do których pojemników wyrzucać poszczególne odpady?

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Segregacja śmieci wydaje się prosta, jednak okazuje się, że nadal wiele osób ma problemy. Są przedmioty, które budzą wątpliwości. Jedną z takich rzeczy są puste opakowania do chemii gospodarczej. Z jednej strony takie opanowania nadają się do recyklingu, z drugiej jednak wiadomo, że tłuste i pobrudzone pudełka powinny znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Co w takiej sytuacji? MPO Warszawa podaje, że "jeśli są plastikowe, należy je wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Przed wyrzuceniem powinno się je najpierw wypłukać. Zaś tekturowe pudełko po proszku do prania trzeba wyrzucić do pojemnika na papier - podobnie zresztą jak rolkę po papierze toaletowym".