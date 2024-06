Gdzie wyrzucić puste blistry po lekach? Prawie każdy robi to źle! Do którego pojemnika wrzucić opakowania po lekach?

Gdzie wyrzucić puste opakowania po lekach. Do którego pojemnika wrzucić blistry po lekach?

W Polsce już od kilku lat obowiązuje obowiązek segregacji odpadów. Wymusza on na obywatelach selekcję odpadów oraz umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach. Segregacja śmieci to jeden z najważniejszych elementów ochrony środowiskach. Eksperci alarmują, że ludzkość generuje ogromne ilości śmieci, które zalegają na wysypiskach oraz w morzach i oceanach. Finalnie plastyki i inne tworzywa sztuczne przenikają do żywych organizmów. W Polsce obowiązuje system segregacji śmieci oparty o kolory pojemników. Do których pojemników wyrzucać poszczególne odpady?

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Segregacja śmieci wydaje się prosta, jednak okazuje się, że nadal wiele osób ma problemy. Są przedmioty, które budzą wątpliwości. Jedną z takich rzeczy są puste blistry po lekach. Wydaje się, że plastikowe i aluminiowe elementy świetnie nadają się do recyklingu. Jak podaje warszawski serwis dotyczący segregowanie śmieci, wynaleziono technologię rozdzielenia folii od aluminium, to na chwilę obecną nie ma jeszcze instalacji, która prowadziłaby taki proces. Puste blistry po lekach wyrzucamy do pojemnika na śmieci zmieszane. Inna sytuacja jest w przypadku przeterminowanych leków. Te zawsze oddajemy do apteki lub wyrzucamy so specjalnych pojemników tam przegotowanych.