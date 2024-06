Pryskam mech na kostce co 7 dni. Już po 2 tygodniach nie ma po nim śladu. Kostka wygląda jak nowa. Sposób na mech na kostce

Przeżyła śmierć kliniczną. W niebie poznała przyszłe losy ludzkości do 2032 roku. "To, co fałszywe i nieprawdziwe zostanie usunięte"

Too Good To Go świętuje 5. urodziny plakatem z... resztek jedzenia

Pryskam mech na kostce co 7 dni. Już po 2 tygodniach nie ma po nim śladu

Wiele osób zastanawia się, jak pozbyć się mchu, który wyrósł na kostce brukowej przed domem. Niestety to częsty i dość nieestetyczny problem. Oczywiście można go uniknąć regularnie zamiatając kostkę. W ten sposób zabiegamy zakorzenienia się chwastów. Kluczowe jest również odpowiednie ułożenie kostki. Zapewnienie odpowiedniego kąta nachylenia sprawi, że woda będzie po niej spływać i nie będzie tworzyć wilgoci, która jest idealnym środowiskiem dla chwastów i mchu. A co zrobić, gdy mech pojawi się na kostce przed naszym domem? Ja od dawna stosuję ten domowy płyn na mech. Działa niczym oprysk i z łatwością usuwa wszelkie wykwity w moim ogrodzie. Pryskam nim mech na kostce co siedem dni, a już po dwóch tygodniach nie ma śladu po mchu. Kostka brukowa wygląda jak nowa. Jak przygotować ten płyn?

Domowy płyn na mech na kostce brukowej

Do przygotowania domowego płynu na mech na kostce brukowej, wykorzystaj ocet spirytusowy o stężeniu 10-20 procent. Możesz go rozrobić z wodą - na 1 litr octu dodaj 500 ml wody. Roztwór wlej do butelki z atomizerem i spryskuj nim szczeliny kostki. Zabieg powtarzaj raz na siedem dni, a chwasty będą znikać. Rób tom w słoneczny i suchy dzień. Dzięki zawartości kwasu octowego sprawia, że mech i chwasty wysychają, obumierając wraz z korzeniami, a ziemia jest odporna na pojawianie się kolejnych porostów