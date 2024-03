Mieszam z wodą w proporcjach 1:2 i spryskuję mech na kostce brukowej. Porosty zniknęły raz na zawsze. Ekologiczny sposób na mech na kostce

Mieszam z wodą w proporcjach 1:2 i spryskuję mech na kostce brukowej. Zniknął raz na zawsze

Wiosna tuż tuż, ale wraz z nadejściem cieplejszych dni, coraz więcej osób zauważa, że na ich tarasach i podjazdach wyłożonych kostką brukową czy płytami betonowymi pojawił się nieestetyczny zielony porost. To mech, który niestety lubi wyrastać na kostce brukowej i w jej spoinach. I pewne jest to, że psuje jej wygląd, co w okresie wiosenno-letnim może razić w oczy, dlatego każdy pragnie się go jak najszybciej pozbyć. Oprócz mechanicznych metod usuwania porostów warto wypróbować nieco łatwiejsze i ekologiczne sposoby na mech na kostce. Jednym z nich jest płyn, który jest tani i łatwy do przygotowania. Wystarczy wymieszać ocet z wodą w proporcjach 1:2, dodać kilka kropel płynu do naczyń, przelać do butelki z atomizerem i spryskać zarośnięte szczeliny kostki lub płyt betonowych. Uważaj jednak, aby roztwór nie miał kontaktu z ogrodową roślinnością. Ten zabieg powtórz w odstępach kilkudniowych, aż mech z kostki całkowicie zniknie.

Domowe sposoby na mech na kostce brukowej i betonie

Oprócz wyżej wspomnianego roztworu octu na mech na kostce można wypróbować także sodę oczyszczoną. Posypujemy proszkiem szczeliny, w których pojawiły się wykwity, a po kilku dniach powinny one zniknąć. Z kolei metody mechaniczne to najszybszy patent na to, aby pozbyć się mchu z kostki. Jedną z nich jest wypalanie za pomocą palnika gazowego lub usuwanie mchu myjką ciśnieniową. W przypadku, gdy narośl jest oporna na domowe sposoby, można sięgnąć po skuteczne produkty biobójcze.