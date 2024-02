Znajomy działkowicz Miecio pokazał, jak usunąć chwasty z trawnika. Popularna przyprawa usuwa wszelkie chwasty z grządki. Sposób na chwasty w ogrodzie

Kwiaciarka radzi, kiedy sadzić bratki i jak je pielęgnować, by długo kwitły. Te odmiany można wsadzić do gruntu już w lutym

Naturalny środek na chwasty. Jak się pozbyć chwastów z trawnika?

Chwastu to najczęściej niechciane i mocno ekspansywne rośliny, które pojawiają się na trawnikach i na grządkach. Najtrudniejsze do usunięcia są te z mocno rozbudowanym systemem korzeniowym, które często zabierają przestrzeń i wilgoć rosnącym w tym miejscu innym roślinom. Do takich rodzajów należą między innymi mniszek pospolity, babka zwyczajna i perz właściwy. Usunięcia chwastów dokonać można na dwa sposoby. Pierwszy z nich to metoda ręczna, czyli mozolnie usuwanie i wyrywanie chwastów. Drugą metodą jest sposób z wykorzystanie środków chwastobójczych. Co jeśli nie chcesz sięgać po sklepowe preparaty?

Zobacz także: Domowy sposób na mszyce. Fantastyczny, naturalny preparat z pestki awokado uratuje twoje rośliny przed szkodnikami

Jak się pozbyć chwastów z trawnika? Pomoże Ci w tym ocet

Ocet to niezastąpiony pomocnik zarówno w domu jak i w ogrodzie. Okazuje się, że ocet pomoże również w walce z chwastami. Najlepiej w tym przypadku sprawdzi się ocet spirytusowy, który charakteryzuje się najwyższą kwasowością. Stosuj go wiosną, gdy chwasty jeszcze nie kwintą. Młode chwasty łatwiej usunąć niż te ze starszymi pędami. Jak przygotować środek chwastobójczy przy pomocy octu? Wymieszaj ze sobą litr wody, 250 ml octu, pół szklanki soli kuchennej oraz łyżeczkę płynu do naczyń. Wszystko porządnie wymieszaj i spryskaj liście chwastów. Preparat stosuj jedynie w suche, bezdeszczowe dni. Po około 3 dniach zobaczysz różnicę.

Sonda Lubisz prace na ogrodzie? Tak Nie Nie mam ogródka