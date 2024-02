Wymieszaj w proporcjach 2:1 i spryskaj mech na kostrce brukowej. Porosty znikną w mgnieniu oka. Sposób na usunięcie mchu z kostki

Zamiast go jeść, blenduję i podlewam storczyka. Działa jak steryd na wzrost rośliny. Pędy storczyka uginają się od kwiatów. Domowy nawóz do storczyków

Chyba każdy posiadacz podwórka już zastanawia się, jak pozbyć się mchu, który wyrósł na jego kostce brukowej. Niestety to częsty i dość nieestetyczny problem. Można go uniknąć regularnie zamiatając kostkę. W ten sposób zabiegamy zakorzenienia się chwastów. Kluczowe jest również odpowiednie ułożenie kostki. Zapewnienie odpowiedniego kąta nachylenia sprawi, że woda będzie po niej spływać. Otóż chwasty i mech najszybciej rozwijają się w wilgotnym podłożu. Jak zatem skutecznie usunąć mech i chwasty z kostki brukowej? Jedną z nich jest wypalanie za pomocą palnika gazowego. Dodatkowo na rynku można znaleźć również wiele środków chemicznych, które zwalczą chwasty. Można także wypróbować domowy sposób na pozbycie się mchu z kostki brukowej. Jest tani i szybko usunie zielone porosty z podłoża.

Domowy sposób na usuwanie mchu z kostki brukowej

Jeśli chcesz usunąć mech czy chwasty ze swojego podwórka to koniecznie wypróbuj domowy sposób, który będzie cię kosztować maksymalnie 4 złote. Okazuje się, ze niezawodny w walce z chwastami jest ocet spirytusowy. Zmieszaj ocet z wodą w proporcji 2:1 i przelej go do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj obficie szczeliny w kostce brukowej. Pamiętaj, aby robić to w suche i słoneczne dni. W sytuacji, gdy mech na kostce jest trudny do usunięcia, możesz użyć czystego octu. Powtarzaj tę czynność raz w tygodniu, a szybko zobaczysz, że odrasta coraz mniej chwastów.