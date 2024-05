Matura w więzieniu. Tak wygląda egzamin za kratkami. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Matura 2024. Arkusze CKE z angielskiego wyciekły do internetu?! "Może się wam przyda". Co z egzaminem?

Matura kojarzy nam się przede wszystkim z elegancko ubranymi nastolatkami, którzy chcą osiągnąć jak najlepsze wyniki, aby dostać się na wymarzone studia. Tymczasem do egzaminu dojrzałości podchodzą również więźniowie. We wtorek (7 maja 2024) do matury z polskiego przystąpiło 24 tegorocznych absolwentów więziennych liceów. - Maturę z ubiegłego roku poprawia jedna osoba i zdaje ją jeden osadzony, który nie był uczniem szkoły przywięziennej - poinformowała Anna Krawczyńska ze Służby Więziennej. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku Hubert Skrzyński zdradził, że więziennym maturzystom towarzyszył stres. W tej materii nie różnią się od nastoletnich uczniów liceów, czy techników.

Z komunikatu prasowego Służby Więziennej dowiadujemy się, że w CKU przy płockim więzieniu do egzaminu dojrzałości przystąpiło 10 osób, najwięcej ze wszystkich przywięziennych szkół. Zgłoszonych było 11 osób, ale jeden osadzony zrezygnował w ostatniej chwili. Tu też maturę zdaje osadzony, który nie był uczniem Centrum Kształcenia Ustawicznego. Najstarszy maturzysta ma 64 lata, najmłodszy 30.

- Motywacja jest różna. Jedni zdają maturę dla dzieci, dla rodziny. Bo chcą się pochwalić, pokazać, że na coś ich stać, ale też zmotywować swej dzieci do nauki - wyjaśnił Hubert Skrzyński, dyrektor szkoły. - Inni potrzebują odskoczni od więziennej nudy, jeszcze inni spędzili w więzieniu trochę życia i chcą zacząć od nowa - dodał.

- Liceum zaczynało u nas 28 osób. Jedna trzecia dotarła do szczęśliwego końca i to już jest sukces. Teraz dziesięć osób zgłosiło się do matury i to jest według mnie absolutna petarda. Jeżeli połowa zda, będę przeszczęśliwy - podkreślił dyrektor.

Egzamin maturalny, który piszą więźniowie jest taki sam, jak w przypadku nastolatków. Porządku pilnuje komisja. Więźniowie mają tyle samo czasu na wypełnienie arkusza. Matura za kratkami rozpoczęła się o godzinie 9:00. Czy jest jakaś widoczna różnica? Na udostępnionym przez Służbę Więzienną zdjęciu widać, że więźniowie nie mają garniturów i eleganckich koszul. W szkołach takie stroje wywołałyby kontrowersje. Tutaj trzeba się cieszyć, że osadzeni próbują przejść przez egzamin maturalny. Wszystkim życzymy powodzenia!

