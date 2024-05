Matura 2024: matematyka. Kapitalne memy. To śmiech przez łzy. "Jakie to prawdziwe" [8.05.2024]

Matura 2024 rozpoczęła się w środę, 7 maja o godzinie 9:00, jednak już około godziny 10 mogliśmy dowiedzieć się, co z jakimi zadaniami musieli się mierzyć tegoroczni maturzyści. Na platformie "X" sukcesywnie pojawiały się zdjęcia stron matury z języka polskiego. Jako pierwsze pojawiły się tematy wypracowań:

Temat 1: Bunt i konsekwencje dla człowieka

Temat 2: Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Maturzyści mieli także za zadanie zinterpretować dwa elementy graficzne z plakatu do przedstawienia „Koradian" i wyjaśnić ich sens. Dodatkowo pojawiło się polecenie, w którym należało wyjaśnić symbolikę złotego rogu w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego na podstawie sceny 24 aktu III. To wszystko hulało w sieci na godzinę po rozpoczęciu matury 2024 z polskiego!

Matura 2024 z polskiego będzie unieważniona?! Jest decyzja CKE

CKE co roku robi wszystko, by nie dochodziło do przecieków z matury. Jest to szczególnie trudne w dobie mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Niestety, pomimo zachowania kolejnych środków ostrożności, na maturze 2024 z polskiego doszło do złamania obowiązujących zasad. We wtorek, 7 maja 2024, w trakcie trwania matury 2024, ktoś udostępnił w sieci zdjęcie arkusza CKE z polskiego.

Jak się okazało, egzaminatorzy dotarli do osoby, która opublikowała zdjęcia arkusza w sieci. Radio Eska dowiedziało się, że tej osobie matura została unieważniona.

- W przypadku osoby, która zamieściła arkusz w sieci, egzamin już się zakończył i został unieważniony - informuje dziennikarzy radia dr Wioletta Kozak, kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego CKE.