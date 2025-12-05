Święty Mikołaj będzie rozdawał prezenty w tramwaju! Znamy trasę i godziny

Adrian Teliszewski
2025-12-05 14:39

Już w najbliższą sobotę, 6 grudnia, na ulice Krakowa wyjedzie specjalny, świąteczny tramwaj, ze św. Mikołajem na pokładzie. Będzie on rozdawał prezenty grzecznym maluchom podczas całej podróży. To niepowtarzalna okazja, aby poczuć magię nadchodzących świąt i spotkać się z długo wyczekiwanym gościem z Laponii. Znamy już dokładną trasę przejazdu.

  • W sobotę, 6 grudnia, po Krakowie będzie jeździł specjalny tramwaj ze świętym Mikołajem, który rozda dzieciom prezenty.
  • Świąteczny pojazd wyruszy o godz. 12:30 z placu Centralnego i będzie kursował do około godz. 15:00.
  • Tramwaj pojedzie w kierunku centrum, m.in. do pętli na Salwatorze i Dworca Towarowego, zatrzymując się na każdym przystanku na trasie.

Świąteczny tramwaj w Krakowie. Znamy dokładną trasę przejazdu i wszystkie przystanki!

Rodzice już teraz powinni zapisać w kalendarzach wszystkie szczegóły tej niezwykłej akcji, aby nie przegapić wyjątkowej okazji. Świąteczny tramwaj rozpocznie swój kurs punktualnie o godzinie 12:30 z placu Centralnego, skąd wyruszy w kierunku centrum miasta. Jego trasa została zaplanowana tak, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

Jak podaje MPK S.A. w Krakowie, pojazd pojedzie przez rondo Czyżyńskie, aleję Jana Pawła II, ulicę Mogilską, rondo Mogilskie, a następnie ulicą Lubicz i Westerplatte dotrze do placu Wszystkich Świętych i dalej do pętli na Salwatorze. To jednak nie koniec podróży. Z pętli tramwaj będzie kontynuował kurs w kierunku „Dworca Towarowego”, przejeżdżając ponownie przez plac Wszystkich Świętych, ulicę Westerplatte i Pawią. Co najważniejsze, mikołajkowy tramwaj zatrzyma się na każdym przystanku na swojej trasie, dając szansę na dołączenie do zabawy wszystkim chętnym. Cała akcja potrwa do około godziny 15:00.

Darmowe prezenty od Świętego Mikołaja dla wszystkich dzieci. To nie jedyna atrakcja!

Wydarzenie jest całkowicie darmowe, a główną ideą jest sprawienie radości najmłodszym. Jak podkreślają organizatorzy z MPK S.A. w Krakowie, do wspólnej, magicznej podróży zaproszone są wszystkie dzieci. Przejazd świątecznym tramwajem to nie tylko szansa na otrzymanie drobnego upominku, ale przede wszystkim możliwość przeżycia niezapomnianej przygody i poczucia atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Akcja krakowskiego przewoźnika to doskonały pomysł na spędzenie mikołajkowego popołudnia w rodzinnym gronie. Z pewnością widok Świętego Mikołaja machającego z okien przystrojonego tramwaju wywoła uśmiech nie tylko na twarzach dzieci, ale również dorosłych, wprowadzając wszystkich w radosny, świąteczny nastrój. Warto więc w sobotę wypatrywać na ulicach Krakowa tego wyjątkowego pojazdu.

