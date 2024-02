Sąsiad działkowicz pokazał mi, jak się pozbyć mchu z kostki brukowej. Żelazny trik z PRL-u, który działa za każdym razem. Wylewam to na kostkę brukową i mech znika. Sposób na mech na kostce brukowej

Włożyłam to do spłuczki i zmniejszyłam rachunki za wodę. Dzięki temu toaleta zużywa mniej wody. Fantastyczny sposób na oszczędzanie wody podczas korzystania z toalety

Dlaczego mech rośnie na kostce brukowej?

Mech na kostce brukowej to częsty widok, który pojawia się praktycznie za każdym razem. W dużej mierze odpowiada za to wilgoć oraz zacienienie. To idealne warunki dla mchu, która zaczyna się bardzo szybko rozrastać. Dodatkowo w fugach kostki brukowej jest wiele piasku i pyłu, który również sprzyja pojawianiu się mchu. Wyrastający mech z kostki brukowej to przede wszystkim problem estetyczny. Jednak, jeżeli w porę nie zareagujesz i nie usuniesz mchu, to może on wyrządzić szkody i nawet zniszczyć kamień kostki brukowej. Najpopularniejszym sposobem na usunięcie mchu z kostki brukowej jest jego mechaniczne wyrywanie. Ten sposób nie gwarantuje jednak pełnego sukcesu, a wyrywany pech będzie nawracać.

Sąsiad pokazał mi, jak pozbyć się mchu z kostki brukowej. Stosuje żelazną zasadę z PRL-u, a jego bruk jest idealnie czysty

W sklepach możesz kupić specjalne preparaty na pozbycie się mchu. Nie zawsze są one jednak skutecznie i mogą być potencjalnie niebezpieczne dla roślin i zwierząt. Sama miałam ogromny problem z mchem na kostce brukowej. Z pomocą przyszedł mój sąsiad. Pokazał mi swój sposób, z którego korzysta od wielu lat. Nauczył się go jeszcze w PRU-u i jak sam przekonuje, inaczej nie wyobraża sobie pozbywania się mchu z kostki brukowej. Okazuje się, że ten sposób jest banalnie prosty. Wystarczy wymieszać ocet z z wodą w proporcjach 1:2. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj obficie kostkę brukową. Ocet jest bezpieczny dla kostki brukowej i jej nie zniszczy. Pamiętaj, by zabieg pozbywania się mchu z kostki brukowej przeprowadzać w słoneczny, bezdeszczowy dzień. W innym przypadku woda zmyje ocet i nie będzie on skuteczny.

