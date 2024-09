Moja babcia tak czyściła ramy okienne. Nie wyobrażam sobie robić to inaczej. Płyn do naczyń mieszam z tym i wcieram w ramy PCV. Lśnią bielą i czystością

Wrzucam to do wody i przecieram brudny piekarnik. Bez sody oczyszczonej. Piekarnik w 30 min jest jak nowy. Czyszczenie piekarnika

Mieszam to z płynem do naczyń i przecieram ramy okienne. Sposób mojej babci nie ma sobie równych

Ramy okienne najczęściej wykonane są z tworzywa PCV. To twardy i odporny na działanie warunków atmosferycznych materiał. Z czasem jednak białe ramy okienne pokrywają się żółtym nalotem, który niemalże wżera się w powierzchnię. Tego rodzaju zabrudzeń nie można usunąć tradycyjnymi sposobami. Ramy okienne żółkną od słońca, smogu oraz spalin osiadających na powierzchniach okien. Aby dobrze doczyścić ramy okienne PCV z tego rodzaju zabrudzeń warto sięgnąć po sprawdzone sposoby.

Moja babcia zawsze powtarzała, że takie zabrudzenia najlepiej jest potraktować kwasem, który dokładnie wyczyści i wybieli. W domowych porządkach dwa najpopularniejsze kwasy to ocet i kwasek cytrynowy. Ten pierwszy może być nieco zbyt żrący dla powierzchni ram okienny. Świetnie natomiast sprawdzi się kwasek cytrynowy. Do czyszczenia ram okienny przygotuj mieszankę z 3 łyżek płynu do naczyń, 3 łyżek kwasu cytrynowego oraz wody. Całość dokładnie wymieszaj i miękką ściereczką wetrzyj w ramy okienne. Pozostaw na około 15 minut i przetrzyj letnią woda. Kwasek cytrynowy świetnie rozpuści zabrudzenia i sprawi, że ramy PCV będą idealnie czyste. Jeżeli zależy Ci na jak największym wybieleniu powierzchni to do podanej mieszanki dodaj 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Posiada on wybielające właściwości, które są bezpieczne dla powierzchni PCV? Proszek do pieczenia wybieli pożółkłe ramy i sprawi, że będą one śnieżnobiałe. Pamiętaj, że ramy okienne należy regularnie czyścić. Rób to za każdym razem, gdy myjesz okna. W podobny sposób możesz czyścić białe parapety.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej