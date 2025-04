i Autor: pixabay 20% na wyprzedaż

Strefa mody

Stylowa moda na Wielkanoc

Wielkanoc to czas spotkań przy rodzinnym stole, wspólnych spacerów i celebrowania wiosny w pełnym rozkwicie. To również doskonała okazja, by zadbać o wyjątkowe stylizacje, które podkreślą uroczysty charakter świąt, a jednocześnie zapewnią komfort i swobodę. Niezależnie od tego, czy planujesz eleganckie śniadanie wielkanocne, czy relaksujący spacer w promieniach wiosennego słońca, VAN GRAAF oferuje propozycje idealnie dopasowane do każdej okazji dla niej i dla niego.

Najnowsze z działu Strefa beauty Makijaż na wiosnę. Postaw na soczyste rumieńce Strefa beauty Makijażowe nowości na wiosnę. Sephora Collection zaprasza do świata kolorów Strefa beauty Kultowe nowości makijażowe od legendarnej marki. Pokochasz te kolory i formuły Strefa beauty Naturalny makijaż, który pielęgnuje – Sylwia Butor twarzą nowej kampanii Your KAYA Strefa beauty Oczyszczanie skóry twarzy jeszcze nie gdy nie było przyjemniejsze W tym szczególnym czasie warto zadbać o stylizację, która będzie elegancka, ale jednocześnie wygodna. Jeansy typu dzwony VAN GRAAF/MARIE LUND COLLECTION to doskonały wybór dla kobiet, które cenią klasyczny styl w nowoczesnym wydaniu. Wykonane z wysokiej jakości bawełnianego denimu, zapewniają komfort noszenia przez cały dzień. Ich szeroka nogawka z pionowymi ozdobnymi szwami wydłuża sylwetkę, a lekko sprany błękitny materiał nadaje im vintage'owego charakteru. W połączeniu z białą bluzką VAN GRAAF/FRANCO CALLEGARI COLLECTION stylizacja nabiera lekkości i kobiecego uroku. Wykonana z wysokogatunkowej bawełnianej popeliny, uzupełnia ją delikatny haft w serca na całej powierzchni, który dodaje jej romantycznego charakteru. Regularny krój sprawia, że świetnie dopasowuje się do sylwetki, a klasyczny kołnierzyk i zapięcie na guziki czynią ją ponadczasowym elementem garderoby. i Autor: materiały prasowe Van Graaf Dla kobiet, które lubią modowe eksperymenty, doskonałą propozycją będzie sukienka VAN GRAAF/Y.A.S. To model, który przyciąga wzrok dzięki odważnemu zwierzęcemu nadrukowi i taliowanemu krojowi, który podkreśla kobiecą sylwetkę. Wykładany kołnierz oraz rząd guzików dodają jej elegancji, a rękawy 3/4 i delikatność wiskozy sprawiają, że jest idealnym wyborem na wiosenne dni. Sukienka dobrze komponuje się z prostą czarną kamizelką VAN GRAAF/MARIE LUND, która nadaje stylizacji eleganckiego charakteru. Wykonana z miękkiej bawełnianej dzianiny, z klasycznymi złotymi guzikami, zapewnia wygodę i ciepło, a jednocześnie będzie dopełnieniem stylizacji zarówno na oficjalne, jak i mniej zobowiązujące okazje. i Autor: materiały prasowe Van Graaf Po wielkanocnym śniadaniu czas na rodzinny spacer. Granatowe spodnie w paski VAN GRAAF/JOOP! to esencja wygody i nowoczesnej elegancji. Dzięki luźnemu krojowi i elastycznemu pasowi zapewniają swobodę ruchów, ich szerokie nogawki o długości 7/8 dodają stylizacji nonszalancji, a nowoczesne obszycia oraz subtelnie wytłoczone logo nadają unikalnego charakteru. Dobrym dopełnieniem tej stylizacji jest bluzka marki VAN GRAAF/HUGO. Jej kimonowe rękawy i oryginalny detale w kwiatowy wzór czy drobny pasek czynią ją wyjątkową propozycją dla kobiet ceniących modowe akcenty. Dodatkowo przycięty krój dodaje lekkości, a koszulowy kołnierzyk wprowadza element klasyki. i Autor: materiały prasowe Van Graaf Stylowy mężczyzna na święta – od klasyki po casualowy luz Wielkanocne stylizacje dla mężczyzn to balans pomiędzy elegancją a swobodą. Jeśli świąteczne spotkania przybierają bardziej formalną formę, warto postawić na marynarkę VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON, wykonaną z wysokiej jakości mieszanki lekkiej wiskozy. Jednorzędowe zapięcie na dwa guziki, ozdobna przypinka oraz zintegrowana jasna poszetka sprawiają, że prezentuje się niezwykle szykownie. W połączeniu z dopasowanymi spodniami garniturowymi tej samej marki VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON oraz klasyczną białą koszulą w granatowe paski VAN GRAAF/FINSHLEY HARDING można uzyskać stylowy i elegancki look, idealny na rodzinne uroczystości. Co warto podkreślić, dla wygody noszącego i oszczędności czasu oraz energii koszula nie wymaga prasowania. i Autor: materiały prasowe Van Graaf Alternatywą dla klasycznej elegancji jest koszula VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM w kolorowe, nieregularne paski, wykonana z elastycznej bawełnianej tkaniny Oxford. Jej sportowy, ale jednocześnie wyrafinowany styl sprawia, że pasuje zarówno do chinosów, jak i jeansów. Lekkość materiału zapewnia wygodę, a modny wzór dodaje całości nowoczesnego charakteru. Na mniej oficjalne okazje doskonale sprawdzi się też niebieska koszula VAN GRAAF/TOM TAILOR DENIM z dodatkiem lnu. Luźny krój, kołnierzyk typu Henley i możliwość podwijania rękawów czynią ją idealnym wyborem na wiosenne oraz letnie dni. W połączeniu z grubym bawełnianym swetrem VAN GRAAF/POLO RALPH LAUREN o szerokim splocie i w energetycznym połączeniu granatu, żółci i czerwieni stworzy nowoczesny i świeży look, idealny na wiosenny, świąteczny dzień. i Autor: materiały prasowe Van Graaf