Limitowany topper do rzęs z linii Sky High od Maybelline New York

Makijaż sylwestrowy to idealna okazja, by zaszaleć z błyskiem i kolorem. W tym roku postaw na złoto, które króluje na wybiegach i w makijażowych trendach. Złote powieki, rozświetlacz, a nawet brokatowe akcenty dodadzą Twojemu spojrzeniu magii i blasku, idealnie wpisując się w atmosferę noworocznej nocy. Nie bój się eksperymentować – Sylwester to czas, kiedy więcej znaczy lepiej!

Absolutnym hitem, który doda Twojemu makijażowi niepowtarzalnego charakteru, jest złoty tusz do rzęs. Zamiast tradycyjnej czerni, która może wydawać się zbyt nudna na tę wyjątkową noc, spróbuj złotego akcentu. Możesz nałożyć go na całe rzęsy, aby uzyskać efekt glamour, lub tylko na końcówki, by dodać subtelnego błysku. Złoty tusz pięknie podkreśli każde oko, szczególnie te brązowe i zielone, dodając im głębi i ciepła. Pamiętaj, aby przed aplikacją złotego tuszu, rzęsy dokładnie wytuszować czarnym, aby uzyskać bazę, która wzmocni intensywność koloru.

Sky High od Maybelline to jeden z najbardziej rozpoznawalnych tuszy do rzęs na świecie – ceniony za spektakularne wydłużenie, lekkość formuły i efekt rzęs sięgających nieba. Limitowany topper do rzęs w złotym odcieniu został stworzony jako uzupełnienie kultowej formuły i idealnie sprawdzi się w efektownym makijażu sylwestrowym, dodając rzęsom wyrazistego, błyszczącego akcentu.