Makijaż na wiosnę. Postaw na soczyste rumieńce

Dzięki rozpraszającym światło pigmentom, uzyskujemy wielowymiarowy efekt wydobywającego się z wewnątrz światła, aby róż w płynie Strobe Beam Liquid Blush mógł być używany do modelowania i rozświetlenia twarzy, a także przygotowania praktycznie każdego looku. Czerpiąc inspirację z barwnej oprawy wschodów i zachodów słońca, wszystkie uniwersalne odcienie różu wyjątkowo rozświetlają policzki, zapewniając trwałość makijażu przez cały dzień.

Magia nowego różu w płynie Strobe Beam Liquid Blush leży w jego perfekcyjnie zbilansowanej pod względem ilości pigmentów bazie. Innowacyjna wodna formuła zapewnia niezwykle lekki, ale jednocześnie ultranapigmentowany kolor, który jest wyjątkowo uniwersalny, nadając skórze blask i efekt świeżości. Formuła idealnie się blenduje, dlatego poszczególne odcienie można nakładać solo, jeden na drugi lub łączyć ze sobą, aby osiągnąć wymarzony, wielowymiarowy blask, który gwarantuje jedynie rozpraszający światło róż M·A·C Strobe. Ty zakochasz się w zapewnianej przez Strobe Beam Liquid Blush możliwości budowania głębi koloru, a twoja skóra w soczystym nawilżeniu, które gwarantują znajdujące się w nim składniki aktywne.

Jak zawsze, marka M·A·C zachęca do poszukiwania nowych sposobów wyrażania siebie zarówno osoby, które zajmują się makijażem profesjonalnie, jak i bardziej amatorsko. “To połączenie różu i migoczących, opalizujących drobinek w formie płynnej konsystencji dodaje koloru policzkom, a także rozświetla kości policzkowe, modelując twarz” — powiedział Terry Barber, Director of Makeup Artistry w M·A·C. “Wcześniej, aby osiągnąć taki efekt, koniecznym byłoby nałożenie oddzielnych warstw różu, produktu do konturowania oraz rozświetlacza. Teraz jednak zapewnia go jeden kosmetyk, który pięknie podkreśla kości policzkowe”.

Gotowi, aby emanować pięknym, mieniącym się blaskiem?

i Autor: materiały prasowe MAC