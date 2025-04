Kultowe nowości makijażowe od legendarnej marki. Pokochasz te kolory i formuły

Plump Ambition – objętość i pielęgnacja w jednym

Nowe olejki do ust Plump Ambition optycznie powiększają usta, odżywiają je i nadają lustrzany efekt bez uczucia lepkości. To idealne rozwiązanie dla osób pragnących pełniejszych, nawilżonych i zmysłowych ust. Formuła wzbogacona kwasem hialuronowym i tripeptydami zapewnia natychmiastowy efekt pełniejszych ust, które stają się wygładzone i intensywnie nawilżone przez 24 godziny. Plump Ambition to produkt, który z łatwością można stosować samodzielnie lub nałożony na ulubiony błyszczyk, zapewniając długotrwały, powiększający efekt bez uczucia lepkości.

i Autor: materiały prasowe L'Oréal Paris

Infaillible Skin Ink – korektor i podkład w jednym!

Prawdziwy bohater codziennego makijażu. Lekka, trwała i wyjątkowo napigmentowana formuła sprawia, że wystarczy niewielka ilosć, by wyrównać koloryt skóry bez efektu maski.

Budujesz krycie stopniowo

Idealny również jako kontur (ciemniejszy odcień = kremowy bronzer)

Wykończenie? Od „glow” po „soft matte”, zależnie od metody aplikacji

Pro tip od makijażystki L’Oréal Paris, Agi Wilk? Dla naturalnego efektu wymieszaj go z ulubionym kremem. Dla trwałości – użyj techniki „sandwichingu”: podkład + puder + podkład punktowo.

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL PARIS

Lumi Le Liquid Blush – róż, który ożywia cerę

Kremowa formuła różu to game-changer dla fanek świeżego, świetlistego wyglądu. Innowacyjna formuła zapewnia precyzyjną aplikację oraz możliwość budowania koloru oraz efekt od „no-makeup” do wyrazistego glow. Ten wielofunkcyjny róż sprawdzi się także jako cień do powiek czy tint na usta. Sposobów aplikacji jest wiele, w zależności od docelowego efketu, można nakłądać go:

Palcami – naturalny efekt skóry muśniętej rumieńcem

Gąbeczką – delikatny, stopiony glow

Pędzlem – mocniejszy akcent, np. na wieczór

i Autor: materiały prasowe L'Oréal Paris

Le Laque Resistance Infaillible – perfekcyjny makijaż ust przez wiele godzin bez konieczności poprawek!

To doskonały wybór dla osób szukających trwałego makijażu ust z błyszczącym wykończeniem. Dzięki wyjątkowej formule, oferuje efekt lakierowanego blasku oraz trwałość aż do 16 godzin. Produkt charakteryzuje odporność na odbijanie i rozmazywanie, co zapewnia nienaganny makijaż przez cały dzień. Pomadka wyposażona jest w ultraprecyzyjny aplikator z ukośną końcówką, który umożliwia łatwą aplikację jednym pociągnięciem, gwarantując perfekcyjny efekt.

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL PARIS

Le Lumi Le Glass Le Glow – rozświetlacz w sticku

Multifunkcyjny rozświetlacz w sztyfcie, który zapewnia intensywny efekt glow i pełną kontrolę nad jego stopniowaniem. Kremowa formuła łatwo się rozprowadza i stapia ze skórą, oferując dwa unikalne wykończenia: Glass Glow – mokry, lustrzany połysk oraz Satin Glow – satynowy, rozproszony blask o wysokiej intensywności. Produkt sprawdzi się zarówno na twarzy, jak i na ciele – idealny do podkreślenia kości policzkowych, łuku brwiowego czy obojczyków. Utrzymuje się przez cały dzień i jest odpowiedni dla każdego typu skóry.