Naturalny makijaż, który pielęgnuje – Sylwia Butor twarzą nowej kampanii Your KAYA

Marka – znana z bezkompromisowego podejścia do pielęgnacji – wprowadza nowe warianty kolorystyczne bestsellerowych kosmetyków oraz zupełnie nowe bronzery i rozświetlacze, które nie tylko dbają o skórę, ale też pozwalają bawić się makijażem na własnych zasadach. Lekka, pielęgnująca formuła umożliwia stopniowe budowanie efektu – od subtelnego muśnięcia koloru po pełen glow – z łatwością, która sprawia, że codzienny makijaż staje się czystą przyjemnością.

Wśród nowości pojawiły się róże w odcieniach Dusty Rose (przydymiony róż) i Soft Peony (delikatny koral), bronzery idealne do konturowania i ocieplania cery, dwa rozświetlacze – jeden o chłodnym, drugi o ciepłym, świetlistym wykończeniu – oraz żele do brwi w aż czterech nowych odcieniach, by jeszcze lepiej dopasować makijaż do typu urody. Do oferty dołącza też kultowy już tusz do rzęs – teraz w nowej, wodoodpornej wersji w kolorze brązowym, stworzonej na wyraźne życzenie klientek.

To, co pozostaje niezmienne, to pielęgnacyjne formuły i bogactwo składników troszczących się o skórę. W produktach znajdziemy m.in. zmiękczające masło kakaowe, witaminy E i C chroniące przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, ujędrniający olej z dzikiej róży, a także Panthenol i biotynę – duet, który wzmacnia rzęsy, poprawiając ich kondycję i nadając zdrowy wygląd. Kosmetyki Your KAYA doskonale dopasowują się do cery, pozwalając na stopniowe budowanie intensywności koloru – dzięki temu są wszechstronne i idealnie sprawdzą się w każdej sytuacji.

Twarzą kampanii została Sylwia Butor – modelka oraz influencerka, której naturalność i autentyczność trafiają do kobiet w każdym wieku. Sylwia sama pokochała pierwszą edycję kolekcji BLENDED i doskonale uosabia ideę makijażu, który pielęgnuje – pokazując, że można wyglądać pięknie, nie rezygnując z troski o skórę.

„Lubię, kiedy makijaż wygląda jak skóra — tylko taka wypoczęta i promienna. Te kosmetyki dają bardzo naturalny, niewymuszony efekt, taki, jaki lubię najbardziej!” – mówi Sylwia.

Autor: materiały prasowe Your KAYA

