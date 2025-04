Happy in pink - naturalne piękno zamknięte w odcieniach różu

Odcień subtelnego różu można dostrzec m.in. wśród wielu propozycji marki NUXE. Co więcej, w wielu z nich został zawarty ekstrakt, lub olejek pozyskany z królowej kwiatów - róży, która od lat inspiruje świat beauty. Jej delikatny, kobiecy zapach i właściwości pielęgnacyjne sprawiają, że jest nie tylko symbolem romantyzmu, ale i skutecznym składnikiem kosmetycznym. To kosmetyki, które pomagają podkreślić naturalne piękno i jednocześnie wspaniale wpisują się w trend „clean beauty”. Filozofia ta zakłada, że składniki kosmetyków powinny być wolne od toksycznych substancji, które mogą negatywnie wpływać nie tylko na stan skóry, ale i środowisko. NUXE stawia na przejrzystość - formuły clean beauty w swoich produktach. Składy kosmetyków zostały uproszczone do starannie wyselekcjonowanych składników, bez żadnych kompromisów w kwestii skuteczności, tolerancji i przyjemności stosowania. Dodatkowo większość z proponowanych kosmetyków jest odpowiednia nawet dla posiadaczek wrażliwej cery, zapewniając skórze ukojenie, odżywienie i naturalny blask. Przekonaj się, że róż przynosi szczęście! Oto produkty, które w swoich pięknych, różowych opakowaniach kryją to, co najlepsze dla skóry - prawdziwą esencję pielęgnacji inspirowanej naturą!

USTA W ROZMIARZE XL

NUXE Very Rose Nawilżające serum powiększające usta

To zaawansowane serum do ust daje efekt intensywnego nawilżenia, a jednocześnie zwiększa objętość ust. Działa na całej powierzchni warg, aż po ich kontury, nadając im naturalnie pełniejszy wygląd. Dodatkowo ma transparentne, lustrzane wykończenie i idealnie podkreśla naturalny odcień ust. Zawiera kwas hialuronowy oraz ekstrakt z oleju różanego, bogaty w kwasy tłuszczowe. Dzięki temu serum dogłębnie nawilża i wygładza usta. Z kolei dodatek ekstraktu z papryczki chili pobudza mikrokrążenie, a delikatne mrowienie, które wywołuje, jest równoważone odświeżającym działaniem mentolu. Ten efekt subtelnego odczucia "ciepło-zimno" w naturalny sposób powiększa usta. Zmysłowy zapach z nutami wanilii sprawia, że każda aplikacja staje się czystą przyjemnością!

SKUTECZNOŚĆ 3 W 1

NUXE Very Rose Łagodząca woda micelarna 3-w-1

Kosmetyk przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry, w tym także wrażliwej. Idealny do codziennego użytku, dokładnie usuwa makijaż z twarzy i oczu. Formuła wody micelarnej została ulepszona i wzbogacona o ekstrakt z róży damasceńskiej. Kojące właściwości kosmetyku zapewniają naturalną równowagę skóry. Produkt, który nie tylko skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, ale także zapewnia chwilę czystej przyjemności. 100% skuteczności*.

DEMAKIJAŻ PEŁEN PRZYJEMNOŚCI

NUXE Very Rose Delikatny olejek do demakijażu

Ten aksamitny olejek usuwa nawet najtrwalszy i wodoodporny makijaż. Dodatkowo zapewnia skórze komfort i pielęgnuje ją, dzięki kojącej formule zawierającej olejek ze słodkich migdałów i ekstrakt z oleju różanego. Po spłukaniu wodą nie pozostawia tłustego filmu, tylko przyjemną w dotyku skórę. Jest odpowiedni nawet dla cery wrażliwej.

DELIKATNE OCZYSZCZENIE

NUXE Very Rose Łagodzący żel do mycia twarzy i oczu

Ten kosmetyk zmienia zwykłą rutynę pielęgnacyjną we wspaniały rytuał. Żel podczas aplikacji zmienia się w lekką, jedwabistą pianę, która łatwo się spłukuje, a jednocześnie skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia. W składzie ma ekstrakt z róży i naturalne substancje myjące. Po użyciu skóra pozostaje miękka, idealnie oczyszczona i doskonale przygotowana na kolejne etapy pielęgnacji.

WIELKA SIŁA LEKKIEJ PIANKI

NUXE Very Rose Oczyszczająca pianka micelarna

Idealny kosmetyk dla fanów lekkich konsystencji. Ta bogata i ultra-kremowa pianka otula twarz swoja delikatnością. Oczyszcza, nie wysuszając skóry, koi i przywraca komfort oraz przyjemnie odświeża. Jest przeznaczona do każdego typu cery, także wrażliwej. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze skóry, przy jednoczesnym zachowaniu jej naturalnej równowagi.

SUBTELNE ROZŚWIETLENIE

NUXE Very Rose Rozświetlający peeling złuszczający

Wspaniały sposób na efekt glow po długiej zimie! Ten łagodny peeling został opracowany z myślą o wszystkich typach skóry, w tym cerze wrażliwej. Jego bogata, kremowa konsystencja zapewnia wyjątkowy komfort aplikacji, a naturalne drobinki złuszczające pochodzące z pestek moreli (pozyskane metodą upcyklingu) skutecznie eliminują martwe komórki naskórka. Skóra staje się idealnie wygładzona, miękka i oczyszczona, bez uczucia ściągnięcia. Pestki moreli wykorzystywane do produkcji peelingu pochodzą z owoców przeznaczonych dla przemysłu spożywczego.

EFEKT ŚWIEŻOŚCI

NUXE Very Rose Odświeżający tonik do twarzy

Tonizacja skóry to jeden z ważniejszych pielęgnacyjnych kroków. Ten kosmetyk może być stosowany rano, aby odświeżyć cerę, wieczorem jako ostatni krok w rytuale, aby zakończyć demakijaż lub tradycyjnie po myciu twarzy. Jego użycie to czysta przyjemność. Formuła została wzbogacona o alantoinę i zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia.

NATURALNY EFEKT SŁOŃCA ZAMKNIĘTY W BUTELCE

NUXE Prodigieuse® BOOST Serum brązujące

To lekkie serum łączy pielęgnację z efektem naturalnej opalenizny – bez smug, bez zapachu DHA i bez kompromisów. W jego składzie znajdziesz m.in. kwas hialuronowy (nisko- i wysokocząsteczkowy), który intensywnie nawilża i ujędrnia cerę, pozostawiając ją gładką i elastyczną. Za efekt opalenizny odpowiada DHA w 100% pochodzenia naturalnego, który działa stopniowo, dając pełną kontroli nad intensywnością koloru – bez smug i nieprzyjemnego zapachu. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Jego lekka, nietłusta konsystencja szybko się wchłania, nie klei się i nie obciąża skóry – możesz używać go samodzielnie lub mieszać z ulubionym kremem NUXE. Efekt? Skóra muśnięta słońcem, miękka w dotyku i pełna blasku.

KULTOWY OLEJEK Z DROBINKAMI W RÓŻOWEJ ODSŁONIE

Huile Prodigieuse® Or Florale

Nowa odsłona kultowego, uwielbianego na świecie olejku i must have w nadchodzącym sezonie. To połączenie opalizującego Huile Prodigieuse® Or z kwiatowymi nutami Huile Prodigieuse® Florale. Płynne, kwiatowe złoto, które nawilża, wygładza oraz rozświetla twarz, ciało i włosy w jednym kroku. Ten suchy olejek zawiera perłowe drobinki pochodzenia naturalnego, a po nałożeniu na skórę zapewnia opalizujący blask w kolorze różowego złota. Dodatkowo zapewnia działanie pielęgnacyjne. Zawiera 7 drogocennych, w 100% roślinnych olejków o uzupełniających się właściwościach: wysoko odżywczy i przeciwstarzeniowy olej z kamelii japońskiej, regenerujący olej arganowy, odżywczy olej makadamia, wygadzający olej z ogórecznika, nawilżający olej z kamelii, łagodzący olej z orzechów laskowych oraz łagodny i kojący olej ze słodkich migdałów. Dzięki temu skóra po użyciu kosmetyku nie tylko pięknie się prezentuje, ale jest też dogłębnie nawilżona.